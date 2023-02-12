Студенческие общежития в Турции передадут для временного проживания пострадавшим

Генконсульство РК в Стамбуле обратилось к казахстанским студентам в Турции, сообщает Zakon.kz.

В связи с тем, что наблюдается рост числа пострадавших от землетрясений, президент Турции сообщил, что высшие учебные заведения (ВУЗ) страны переходят на онлайн обучение.

"Государственные общежития будут использоваться в качестве временного жилья для пострадавших от землетрясений. Данное объявление не относится к студентам, проживающим в частных или арендованных квартирах/общежитиях. Соответственно, сохраняется возможность онлайн обучения, находясь в самой Турции", – говорится в сообщении.

Также были опубликованы контактные данные для получения соответствующей помощи и консультаций:

- в Анкаре (Анкара, Ушак, Афьон, Конья, Кютахья, Эскишехир, Биледжик, Болу, Аксарай, Невшехир, Ниде, Кыршехир, Кырккале, Чанкыры, Карабюк, Зонгулдак, Бартын, Кастамону, Чорум, Йозгат, Кайсери, Мараш, Османие, Хатай, Чорум, Синоп, Амасья, Самсун, Токат, Орду, Сивас, Малатья, Адыяаман, Газиантеп, Килис, Шанлыурфа, Елазыг, Тунджели, Эрзинджан, Гиресун, Гюмюшхане, Трабзон, Байбурт, Бинголь, Диярбакыр, Мардин, Батман, Ширнак, Сиирт, Хаккари, Битлис, Ван, Муш, Агры, Эрзурум, Карс, Ыгдыр, Ризе, Артвин, Ардахан):

Консул Темирлан Сайлауулы - +90 538 880 70 41.

Третий секретарь Даурен Кубенов - +90 536 673 78 07.

Помощник Консула Алихан Нурсеитов - +90 552 896 07 04.

Дежурный комендант - +90 312 491 91 00.

- в Анталье (Анталья, Мугла, Денизли, Бурдур, Ыспарта, Караман, Мерсин):



Вице-консул Асем Байтишова - +90 553 941 42 75.

Сотрудник Жандос Ранов - +90 536 489 64 11.

Дежурный комендант - +90 242 324 26 11.

- в Стамбуле (Стамбул, Измир, Бурса, Сакарья, Текирдаг, Эдирне, Кыркларели, Коджаэли, Ялова, Дюздже, Чанаккале, Балыкесир, Маниса, Айдын):

Консул Канат Турубаев - +90 541 116 53 86.

Консул Ертай Ергалиулы - +90 506 774 53 77.

Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали позже в центральной части Турции.

После землетрясения находившаяся в Турции казахстанка Сабина Мамадьярова оказалась под завалами. Она получила перелом руки. Тело Адиля Кадырбекова достали из-под завалов 9 февраля. Позже спасатели извлекли тело еще одного казахстанца – Мирболата Курмашева. За последние четыре дня из Турции вывезли 124 казахстанца.

Тела погибших в Турции казахстанцев доставлены в Алматы 11 февраля вечером.



Одеяла, фонарики и памперсы – волонтеры Казахстана собирают гумпомощь для Турции. В Алматы объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Турции.

Согласно последним данным, число жертв удара стихии на юго-востоке Турции превысило 22 тыс., получивших травмы – свыше 80 тыс.