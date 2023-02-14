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Нападение на школьников в Петропавловске: пострадавших детей перевели в общую палату

медик Фото: pixabay
Первый заместитель акима Северо-Казахстанской области Марат Тасмаганбетов на срочном совещании по нападению подростка на школьников в Петропавловске, рассказал о самочувствии пострадавших детей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Марат Тасмаганбетов сообщил, что администрация школы №4 Петропавловска, где и произошло происшествие, сработала оперативно: вызвали карету скорой помощи, подали сигнал "тревожной" кнопки. В итоге, по его словам, в течение трех минут прибыла дежурная группа охранного агентства.

"Школьным медиком была оказана первая медпомощь. Двое из трех пострадавших были госпитализированы, в настоящее время они переведены из реанимации в общую палату, состояние несовершеннолетних удовлетворительное".Марат Тасмаганбетов

Он добавил, что в настоящее время в данной школе психологами оказывается помощь для снятия эмоционального напряжения.

13 февраля девятиклассник, учащийся одной из школ Петропавловска, пришел на уроки с топором и ранил троих детей. Двое из них оказались в больнице. По некоторым данным, нападавший страдал от депрессии и стоял на учете.

Позднее стало известно, что мальчику 15 лет, он состоит на психиатрическом учете с диагнозом: "Депрессия". В средней школе №4 города начал учиться с ноября 2022 года. По словам завуча, девятиклассник учился в меру своих способностей, вел себя тихо и спокойно.

В Министерстве просвещения РК сообщили, что после ЧП в Петропавловске во всех школах страны проведут проверки безопасности.

В прокуратуре заявили, что версия будто школьник играл в смертоносную игру "Лесоруб", будет проверяться.

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