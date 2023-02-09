Тело казахстанца извлекли из-под завалов в Турции

Казахстанские спасатели продолжают поисковые работы на одном из сложнейших участков в провинции Хатай, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС РК, объект проведения поисков – полностью разрушенный шестиэтажный дом. Объем завала составляет более 18 тыс. кубических метров.





Фото: МЧС РК





По оперативной информации в настоящее время спасатели обнаружили и извлекли тело одного гражданина Казахстана.

"Работа спасателей осложняется большим количеством завалов, неустойчивыми конструкциями. Казахстанские спасатели работают с максимальной отдачей" пресс-служба МЧС РК

Ранее казахстанские спасатели на этом объекте обнаружили два тела граждан Турции.

Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали позже в центральной части Турции.

После землетрясения находившаяся в Турции казахстанка Сабина Мамадьярова оказалась под завалами. Она получила перелом руки.

Одеяла, фонарики и памперсы – волонтеры Казахстана собирают гумпомощь для Турции. В Алматы объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Турции.