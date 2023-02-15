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Казахстан направит Турции 55 тонн гуманитарной помощи

помощь Фото: pixabay
Казахстан окажет дополнительную гуманитарную помощь Турции. Этот вопрос обсудили на заседании правительственной комиссии под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, сообщает Zakon.kz.

Гуманитарная помощь включает предметы одежды (теплые куртки и брюки), зимние палатки, металлические кровати, постельные принадлежности и другие вещи первой необходимости общим весом порядка 55 тонн. 

Груз будет отправлен авиатранспортом в турецкий город Газиантеп.

Поддержка Казахстана направлена на помощь Турции в ликвидации последствий разрушительных землетрясений, охвативших страну в начале февраля текущего года.

14 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил направить дополнительную гуманитарную помощь Турции. 

6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 балла.

Утром 8 февраля Токаев поручил правительству выделить 1 млн долларов на оказание экстренной помощи Турции.

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