Казахстан направит Турции 55 тонн гуманитарной помощи
Гуманитарная помощь включает предметы одежды (теплые куртки и брюки), зимние палатки, металлические кровати, постельные принадлежности и другие вещи первой необходимости общим весом порядка 55 тонн.
Груз будет отправлен авиатранспортом в турецкий город Газиантеп.
Поддержка Казахстана направлена на помощь Турции в ликвидации последствий разрушительных землетрясений, охвативших страну в начале февраля текущего года.
14 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил направить дополнительную гуманитарную помощь Турции.
6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 балла.
Утром 8 февраля Токаев поручил правительству выделить 1 млн долларов на оказание экстренной помощи Турции.