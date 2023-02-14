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Касым-Жомарт Токаев поручил направить дополнительную гуманитарную помощь Турции

Касым-Жомарт Токаев поручил направить дополнительную гуманитарную помощь Турции Фото: akorda.kz
14 февраля президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству направить дополнительную гуманитарную помощь Турции, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Акорды, в зону стихийного бедствия будут направлены палатки, обогреватели, теплая одежда и другие предметы первой необходимости, предназначенные для оказания помощи пострадавшим.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции утром 6 февраля 2023 года. Токаев незамедлительно выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами.

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Утром 8 февраля Токаев поручил правительству выделить 1 млн долларов на оказание экстренной помощи Турции.

Кроме того, в Турцию по поручению главы государства были направлены две группы казахстанских спасателей и медиков.

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Также неравнодушные казахстанцы собрали для пострадавших в Турции более 2,8 млн долларов.

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Анастасия Московчук
Землетрясения в Турции Токаев Касым-Жомарт Казахстан Турция
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