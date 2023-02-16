Хоккеисты питерского СКА стали чемпионами КХЛ третий раз

Команда СКА из Санкт-Петербурга досрочно выиграла регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Этот приз вручается победителю регулярного сезона КХЛ, и питерцам это удалось третий раз за всю историю КХЛ, сообщает Zakon.kz.

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Петербуржцы гарантировали себе первую строчку в таблице за четыре матча до завершения чемпионата КХЛ. Они добились этого достижения после неудачи главного конкурента – ЦСКА, который уступил "Локомотиву" – 1:4. Именно московские армейцы были последней командой, которая могла догнать СКА, но поражение "железнодорожникам" перечеркнуло их шансы.

Сейчас в активе СКА 97 очков в 64 играх, и питерцы получили преимущество домашней арены в розыгрыше Кубка Гагарина.

Тем временем казахстанский "Барыс" потерял шансы выхода в плей-офф Кубка Гагарина, проиграв "Динамо" из Минска – 2:5.