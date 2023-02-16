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Законодательство РК

Сенатор заявил об отсутствии в школах эффективной системы безопасности

Казахстан школы безопасность депутат мнение Фото: freepik
Депутат Сената Нурторе Жусип попросил Правительство принять срочные меры по созданию эффективной системы обеспечения безопасности в образовательных учреждениях страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По мнению депутата, в казахстанских школах к безопасности относятся формально и на "примитивном" уровне.

"К сожалению, каждый день мы слышим негативные новости. В Петропавловске ученик девятого класса пришел в школу с топором и ранил троих детей. Он состоял на психиатрическом учете. В образовательном учреждении не было специализированной службы охраны. Ранее стало известно, что в нескольких городах России произошли криминальные инциденты. Как противостоять таким действиям? В настоящее время к безопасности в учебных заведениях относятся формально, на примитивном уровне. Комплексные меры защиты только на бумаге или в виде различных планов, отчетов, справок". Нурторе Жусип

При этом он подчеркнул, что сегодня нет возможности полностью оценить риски и просчитать ситуации, связанные с безопасностью детей в школах. 

"Если смотреть правде в глаза, мы не можем полностью оценить риски. Сейчас родители борются за выживание, а дети предоставлены сами себе. Национальному воспитанию необходимо придавать значение с государственной точки зрения в обществе, где каждый живет по своему усмотрению. Ценности остаются не в поле зрения. В результате меры по предотвращению подобных инцидентов остаются без внимания". Нурторе Жусип

Сенатор отметил, что существует две актуальные проблемы: первая – отсутствует система прогнозирования и ранней профилактики и вторая – отсутствует стратегия, чтобы противостоять и предотвратить такие случаи. 

"Первое направление – дело психиатров, социологов и педагогов. Соответствующей научной базы по этому направлению у нас нет. Не учитываются моменты составления психологического портрета учащегося, определения социального положения семьи, предварительная изоляция детей, склонных к депрессии или агрессии. В России есть такое. Психологический портрет, данный детям в школе, считается важным документом при поступлении в высшие учебные заведения и при трудоустройстве". Нурторе Жусип

По второму направлению, на его взгляд, следует вывести на повестку дня создание многоступенчатой комплексной системы безопасности. В странах мирах, где к этому вопросу относятся серьезно, такие практики есть.

В качестве примера депутат привел Южную Корею, где ответственность за безопасность учащихся несут не только учителя, но и родители. В каждой школе есть родительский патруль. Каждый день около 10 родителей посещают школу. На дежурство заступают профессиональные охранники.

В Китае в школу можно попасть только со специальным удостоверением как ученика, так и родителя. В учебных заведениях установлены кабинки охранника. Если у посетителей нет удостоверения, то в здание школы им можно войти только в сопровождении учителя.

В США также применяют коды для входа в здания учебных заведений. Школы оснащены видеокамерами.

Во Франции ученикам выдается список предметов, с которыми нельзя заходить в здание школы. Между занятиями проверяют рюкзаки и портфели. Два раза в год проводят антитеррористические учения.

В Англии все учителя и ученики ходят с пропусками и бейджами. Двери школ открываются электронным ключом.

В Германии меры безопасности настолько усилены, что родителей не пускают в школы, а с началом занятий двери закрываются и район школы охраняется полицией. 

"Тем временем в нашем законе "Об образовании РК" нет ни слова об обеспечении безопасности учащихся и учителей". Нурторе Жусип

В связи с этим парламентарий обратился к премьеру с просьбой принять срочные меры по созданию эффективной системы обеспечения безопасности в образовательных учреждениях страны, защищающие учеников и учителей от угроз криминального и террористического характера.

13 февраля 2023 года в Петропавловске ученик девятого класса принес на занятие в школу топор и нож в сумке. Он ранил троих детей. В результате двое оказались в реанимации, а третий пострадавший рассказал подробности нападения. По его словам, нападавший действовал бесшумно.

После происшествия стало известно, что нападавшему 15 лет, он состоит на психиатрическом учете с диагнозом: "Депрессия". В средней школе №4 города начал учиться с ноября 2022 года. По словам завуча, девятиклассник учился в меру своих способностей, вел себя тихо и спокойно.

В Министерстве просвещения РК сообщили, что после ЧП в Петропавловске во всех школах страны проведут проверки безопасности.

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