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Казахстан и Кыргызстан отправили в помощь пострадавшим в Турции 84 юрты

помощь Фото: Twitter/@ilmfeed
Казахстан и Кыргызстан отправили в помощь пострадавшим в Турции 84 юрты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ilmfeed, гуманитарная помощь была отправлена в Кахраманмараш. Юрты как временное убежище оставшимся без жилья установили на футбольном поле.

помощь Турции

Фото: Twitter/@ilmfeed

6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 балла.

Утром 8 февраля Токаев поручил правительству выделить 1 млн долларов на оказание экстренной помощи Турции.

14 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил направить дополнительную гуманитарную помощь Турции.

15 февраля стало известно, что будут оправлены предметы одежды (теплые куртки и брюки), зимние палатки, металлические кровати, постельные принадлежности и другие вещи первой необходимости общим весом порядка 55 тонн.

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