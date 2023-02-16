Казахстан и Кыргызстан отправили в помощь пострадавшим в Турции 84 юрты
Фото: Twitter/@ilmfeed
Казахстан и Кыргызстан отправили в помощь пострадавшим в Турции 84 юрты, сообщает Zakon.kz.
Как пишет ilmfeed, гуманитарная помощь была отправлена в Кахраманмараш. Юрты как временное убежище оставшимся без жилья установили на футбольном поле.
Фото: Twitter/@ilmfeed
6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 балла.
Утром 8 февраля Токаев поручил правительству выделить 1 млн долларов на оказание экстренной помощи Турции.
14 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил направить дополнительную гуманитарную помощь Турции.
15 февраля стало известно, что будут оправлены предметы одежды (теплые куртки и брюки), зимние палатки, металлические кровати, постельные принадлежности и другие вещи первой необходимости общим весом порядка 55 тонн.
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