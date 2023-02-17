Нож ножу рознь: что в Казахстане считается холодным оружием

15 февраля в одном из колледжей Костаная задержали студента со складным ножом в кармане. При этом ранее в Петропавловске подросток преспокойно пронес в школу топор. Вооружившись экспертами, Zakon.kz разбирался в сложностях отечественной классификации.

18-летнего парня, рискнувшего зайти на территорию учебного заведения с кнопочным ножом, немедленно задержали и доставили в отдел полиции.

"Установлено, что студент – учащийся другого колледжа, который приехал на мероприятие в данное учебное заведение. Он пояснил, что помогал родителям по хозяйству, после чего кнопочный нож остался в куртке, про что он забыл, так как весит предмет мало. Проведенная экспертиза показала, что нож не является холодным оружием. Со студентом проведена профилактическая беседа. О происшествии уведомлены его родители", – так инцидент прокомментировали на ресурсе Polisia.kz.

На вопрос, почему студента вообще задержали, пресс-секретарь Костанайского ДП Елена Кашарина ответила, что в настоящее время усилены меры безопасности в учебных заведениях.

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Оно и понятно. Страну еще лихорадит от ЧП в Петропавловске, где трое детей были ранены топором, который девятиклассник пронес в школу ввиду отсутствия металлоискателей.

Что характерно, ни кнопочный нож, ни даже топор как таковым оружием не считаются. Да и что, собственно, к нему причислять, если при желании поранить кого-нибудь можно и отверткой?

Есть нюансы

В процессе подготовки материала мы вспомнили о своей беседе годичной давности с исполнительным директором Казахстанской оружейной ассоциации "Корамсак" Сергеем Катновым. Тогда, рассказывая об изменившемся на фоне январских событий отношении казахстанцев к оружию, эксперт затронул тему различий между обыкновенным бытовым ножом и его более опасным, "холодным" собратом.

Обратившись к нему вновь, мы попросили конкретики.

"Характеристики холодного оружия сводятся к трем параметрам: ширина обуха клинка, длина лезвия и марка ножевой стали (твердость клинка по шкале Роквелла, она прямо зависит от марки стали). Практически ни один складной нож не подпадает под эти характеристики, есть "складники", например, типа "навахо", которые являются холодным оружием, но это экзотика, вряд ли у костанайского студента был такой нож. С другой стороны, во многих странах квалификация преступного деяния определяется умыслом, а не видом или типом оружия. Например, в Германии, если кто-то в людном месте размахивал даже перочинным ножом, будет квалифицироваться как угроза холодным оружием. Вообще, конечно, надо сам нож посмотреть, есть некоторые виды холодного оружия, лезвие которого скрывается в рукоятке, но там вступают в силу параметры, которые я описал вначале, а также возможность жесткой фиксации клинка после раскладывания ножа", – пояснил Катнов.

И добавил: все ножи, у которых лезвие короче 9 см, не являются холодным оружием. Как правило, у "складников" – как у того, что имелся в кармане студента, – лезвий длиннее 9 см практически не бывает.

По букве закона

Профессор Академии правоохранительных органов Виталий Хан обратился к казахстанскому законодательству.

Так, согласно подпункту 15) статьи 1 Закона Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года № 339 "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия", под холодным оружием понимается оружие, предназначенное для непосредственного поражения цели с помощью мускульной силы человека.

"Однако следует учитывать, что предметом данного закона являются общественные отношения, связанные с оборотом гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия, а, следовательно, в этом понятии отражаются признаки, позволяющие разграничить один вид оружия от другого только по принципу приведения в действия. Например, признаки, отраженные в формуле о том, что холодное оружие "предназначено для непосредственного поражения цели с помощью мускульной силы человека", позволяют не отождествлять его с огнестрельным оружием, где выброс снаряда происходит в результате воздействия порохового или иного заряда". Виталий Хан

Если же говорить о понятии холодного оружия в рамках квалификации противоправного деяния, по словам эксперта, требуется развернутое определение, отражающее признаки, позволяющие отделить находящиеся в свободном гражданском обороте предметы от ограниченных, либо вовсе изъятых из оборота.

Тогда отнесение к категории холодного оружия требует проведения экспериментального исследования.

"Для начала следует дополнить это понятие общим признаком, определяющим целевое назначение предмета, – нападение или активная защита. Помимо общего признака, у понятия "холодное оружие" имеются и специальные, конкретизирующие общее целевое назначение. В целом, наиболее полное понятие "холодное оружие" содержится в работе К.Н. Тихонова по криминалистической экспертизе холодного оружия: "Холодным оружием следует называть предметы, специально изготовленные для непосредственного нанесения серьезных телесных повреждений, не имеющие прямого производственного или хозяйственно-бытового назначения и предназначенные для нападения или активной защиты, соответствующие этим целям по своей конструкции, размерам и материалу, а по принципу действия являющиеся рубящими, колющими, режущими, колюще-режущими, колюще-рубящими или комбинированными орудиями", – рассказал Хан.

Объясним проще. Тот же топор имеет хозяйственное назначение. Нож – и вовсе универсальный инструмент. А вот у какого-нибудь кастета или нунчаков одна единственная функция…

В итоге отличительным признаком холодного оружия является его специальное предназначение, исключающее прямое производственное или хозяйственно-бытовое назначение, созданное для нападения или активной защиты, на что указывают его конструкция, размер и материал.

Вместе с тем львиная доля преступлений в стране совершается с использованием подручных, так сказать, средств. И встает другой вопрос: как не допустить истерии, особенно в свете последних событий в Петропавловске?