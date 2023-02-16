Складной нож обнаружили у студента в Костанае

15 февраля 2023 года охранником ТОО при проверке металлоискателем на проходной одного из колледжей города задержан учащийся первого курса, у которого в кармане куртки обнаружен складной нож, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники оперативно-следственной группы изъяли данный предмет и доставили 18-летнего студента в отдел полиции.



Установлено, что студент является учащимся другого колледжа. Он приехал на мероприятие в данное учебное заведение.

По словам студента, он помогал родителям по хозяйству, после чего кнопочный нож остался в куртке, про что он забыл, так как весит предмет мало.

Проведенная экспертиза показала, что нож не является холодным оружием. Со студентом проведена профилактическая беседа. О происшествии уведомлены его родители.

13 февраля 2023 года в средней школе №4 Петропавловска произошло ЧП - девятиклассник принес на занятия в школу топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. Сообщалось, что двое из них находятся в реанимации. По данному факту заведено уголовное дело. Девятиклассника арестовали на два месяца.

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Позднее стало известно, что мальчику 15 лет, он состоит на психиатрическом учете с диагнозом: "Депрессия". В средней школе №4 города начал учиться с ноября 2022 года. По словам завуча, девятиклассник учился в меру своих способностей, вел себя тихо и спокойно.

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В Министерстве просвещения РК сообщили, что после ЧП в Петропавловске во всех школах страны проведут проверки безопасности.