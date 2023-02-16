Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Складной нож обнаружили у студента в Костанае

Складной нож обнаружили у студента в Костанае Фото: Zakon.kz
15 февраля 2023 года охранником ТОО при проверке металлоискателем на проходной одного из колледжей города задержан учащийся первого курса, у которого в кармане куртки обнаружен складной нож, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники оперативно-следственной группы изъяли данный предмет и доставили 18-летнего студента в отдел полиции.

Установлено, что студент является учащимся другого колледжа. Он приехал на мероприятие в данное учебное заведение.

По словам студента, он помогал родителям по хозяйству, после чего кнопочный нож остался в куртке, про что он забыл, так как весит предмет мало.

Проведенная экспертиза показала, что нож не является холодным оружием. Со студентом проведена профилактическая беседа. О происшествии уведомлены его родители.

13 февраля 2023 года в средней школе №4 Петропавловска произошло ЧП - девятиклассник принес на занятия в школу топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. Сообщалось, что двое из них находятся в реанимации. По данному факту заведено уголовное дело. Девятиклассника арестовали на два месяца.

Новость по теме

Нападение на школьников в Петропавловске: пострадавших детей перевели в общую палату

Позднее стало известно, что мальчику 15 лет, он состоит на психиатрическом учете с диагнозом: "Депрессия". В средней школе №4 города начал учиться с ноября 2022 года. По словам завуча, девятиклассник учился в меру своих способностей, вел себя тихо и спокойно.

Новость по теме

Странную "улику" обнаружили в школе Петропавловска после ЧП

В Министерстве просвещения РК сообщили, что после ЧП в Петропавловске во всех школах страны проведут проверки безопасности.

Читайте также

Циклон "Габриэль": в Новой Зеландии погибли четыре человека

Отставки заведующей требуют сотрудники детского сада в Туркестане

Завладели 2 млн тенге и машиной: в Актобе задержали двух вымогателей

Динара Халдарова
Костанай Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Тенге резко укрепился на торгах 15 февраля
423 миллиона на дорогу, которой нет, потратили в СКО
423 миллиона тенге в СКО потратили на дорогу, которой нет
Гороскоп на 16 февраля
Гороскоп на 16 февраля
дети, личная жизнь
Максим Галкин показал повзрослевших детей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления