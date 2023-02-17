Актера Михаила Ефремова не выпустили из тюрьмы

Алексеевский районный суд Белгородской области 17 февраля вынес решение по ходатайству актера Михаила Ефремова, который отбывает наказание за смертельное ДТП в Москве, сообщает Zakon.kz.

По итогу заседания принято решение о прекращении производства по ходатайству, в котором осужденный артист просил о смягчении ему наказания в виде замены пребывания в колонии на принудительные работы, пишет ТАСС.

"Суд постановил прекратить производство по ходатайству", – сказал судья.

24 января российский актер Михаил Ефремов вместе с адвокатами направил ходатайство в суд о смягчении наказания.

8 сентября 2020 года суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил ему срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда.