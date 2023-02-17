Кикбоксер выставил на аукцион "золотые перчатки", чтобы помочь пострадавшим в Турции

Профессиональный кикбоксер Мухаммед Дурсун выставил на аукцион "золотые перчатки", обладателем которых он стал благодаря победе на Международном чемпионате по кикбоксингу в Боснии и Герцеговине в 2022 году, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен, которого также называют Iron Man ("Железный человек"), заявил, что перечислит все средства для помощи пострадавшим от землетрясения в Турции, пишет "Анадолу".

"Я осуществил свою мечту и стал чемпионом. Выставляю на аукцион золотые перчатки и передаю средства пострадавшим братьям", – сказал спортсмен.

Боксер выразил соболезнования семьям погибших в результате стихийного бедствия, пожелал выздоровления раненым. Дурсун отметил, что уже перечислил пострадавшим от стихийного бедствия 50 тыс. лир.

Защитник итальянской "Аталанты" Мерих Демираль выставил на аукцион футболку с автографом португальской звезды Криштиану Роналду. Игрок собирал деньги в помощь своим соотечественникам. Стоимость футболки с автографом Роналду за сутки поднялась почти в шесть раз.



6 февраля на юго-востоке Турции произошло два разрушительных землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени – 7,7 балла и в 13.24 – 7,6 балла).

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 38 тыс. человек.