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Рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в Казахстане отмечает Минздрав

Рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в Казахстане отмечает Минздрав Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова сообщила, что заболеваемость коронавирусом и ОРВИ в Казахстане продолжает расти, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, в последние две недели в Казахстане отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией во всех регионах.

"За последнюю неделю заболеваемость КВИ выросла на 15%. При этом, несмотря на то что все регионы продолжают оставаться в "зеленой" зоне наименьшего риска, мы отмечаем, что показатель R, характеризующий распространенность инфекции, больше единицы в 14 регионах: городах Алматы, Астана, Шымкент, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской областях, области Абай, ВКО, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанско областях". Айжан Есмагамбетова

Она также отметила, что наряду с заболеваемостью коронавирусной инфекцией продолжается эпидемиологический сезон острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. С начала эпидсезона, с 1 октября 2022 года зарегистрировано более 3 млн 400 случаев ОРВИ и более 3 тыс. случаев гриппа.

"Если сравнивать ситуацию по заболеваемости ОРВИ и гриппом с аналогичным периодом предыдущего эпидсезона, то мы видим рост заболеваемости на 30%". Айжан Есмагамбетова

По словам главного санврача, за последние три недели отмечается рост заболеваемости ОРВИ. Так, за последнюю неделю заболеваемость выросла по всей стране в 1,6 раза, за предпоследнюю неделю зарегистрировано 143 тыс. случаев, за последнюю неделю – около 250 тыс. случаев.

Медики заявили об эпидемии гриппа в Казахстане в декабре прошлого года. 

Всемирная организация здравоохранения накануне дала прогноз по срокам завершения пандемии коронавируса.

В Казахстане от КВИ 18 февраля скончался еще один пациент.

 

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