Первый эшелон Казахстанских спасателей, работавших в Турции после землетрясения, вернулся в Алматы

Казахстанские спасатели завершили поисково-спасательную операцию в Турции на месте землетрясения и вернулись в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Самолет приземлился в Алматы с группой республиканского оперативного отряда, в составе 38 человек, из которых 33 сотрудников РОСО МЧС РК, пять врачей из Центра медицины катастроф МЧС РК и 3 кинологических расчета. Специалисты ведомства ликвидировали последствия разрушительного землетрясения одновременно в трех городах - Газиантеп, Хатай и Нурдагы. В поисково-спасательных работах было задействовано 6 единиц автотехники и 6 кинологических расчетов, на протяжении 12 дней. Всего, силами казахстанских спасателей спасены 7 человек, извлечены тела 88 погибших, в том числе 10 детей, а также разобрано более 250 тысяч куб. метров завалов.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

По словам руководителя Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) МЧС РК Владимира Цоя, первые сутки, весь личный состав вообще не спал и сразу приступил к работе. Только на вторые сутки они составили график смены. Работа продолжалась по 16 часов.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Конечно тяжело было, постоянно эмоциональная нагрузка. Угроза обрушений продолжалась и для самих спасателей, но мы справились с задачей, весь Турецкий народ благодарен Казахстану". Владимир Цой

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Рассказывая о сложностях поисковых работ, Цой отметил в том числе, работу кинолога и собаки по кличке Джейкоб, которая определила, что под завалами есть живые.

"Когда начали работать, плиты нужно было пробить, а это 3 метра глубины вниз. Был маленький колодец, а потом глубиной еще 5 метров дальше. Очень повезло, что именно на наших спасателей откликнулись пострадавшие. Наутро, мы вытащили мужчину и двух сыновей, которые находилась под завалами 3 суток. Через несколько дней они пришли и благодарили нас". Владимир Цой

Фото: Zakon.kz

В свою очередь, Владимир Цой, поблагодарил всю команду, и отметил, что поддержка Казахстана очень значима для турецкого народа. Он добавил, что братство и дружба определяются именно в таких тяжелых ситуациях.

Фото: Zakon.kz

6 февраля в Турции и Сирии произошли мощные землетрясения, унесшие, по последним данным, жизни более 40 тысяч человек. Казахстан одним из первых отреагировал на трагические события, и принял все необходимые меры для оказания помощи братскому народу.

Фото: Zakon.kz

Землетрясение магнитудой 7,7 в Турции и Сирии произошло утром 6 февраля. На следующий день казахстанские спасатели и медики вылетели в Турцию для помощи при ликвидации последствий.15 февраля борт с гуманитарной помощью из Казахстана прибыл в Сирию.



По последним данным, число жертв в турецких провинциях выросло до 40 642. Погибших в Сирии, по официальным данным, более 5 тысяч человек.

