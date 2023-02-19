Северная Корея признала запуск межконтинентальной ракеты

Северная Корея подтвердила, что провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) 18 февраля. Это третье известное испытание оружия большой дальности менее чем за год, сообщает Zakon.kz.

Государственное Центральное информационное агентство Кореи сообщило, что межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-15" была запущена по письменному приказу лидера Ким Чен Ына, передает CNN.



Согласно отчету, ракета пролетела 989 ​​километров за почти 67 минут на высоте 5768,5 километра.

В заявлении говорится, что испытание стало доказательством способности Пхеньяна нанести "смертоносный ядерный контрудар по враждебным силам" и "наглядным доказательством надежности мощного физического ядерного сдерживания".

Субботнее испытание состоялось после того, как в пятницу Северная Корея предупредила о беспрецедентно жесткой реакции, если Соединенные Штаты и Южная Корея продолжат запланированные военные учения.

А в воскресенье Ким Ё Чен, сестра лидера Ким Чен Ына и высокопоставленный чиновник в режиме ее брата, выступила с еще одним предупреждением.

"Мы будем следить за каждым движением врага и принимать соответствующее и очень мощное и подавляющее противодействие каждому его враждебному нам шагу".

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что выпущенная в субботу ракета приземлилась в экономической зоне Японии к западу от главного северного острова Хоккайдо.

