Северная Корея признала запуск межконтинентальной ракеты
Государственное Центральное информационное агентство Кореи сообщило, что межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-15" была запущена по письменному приказу лидера Ким Чен Ына, передает CNN.
Согласно отчету, ракета пролетела 989 километров за почти 67 минут на высоте 5768,5 километра.
В заявлении говорится, что испытание стало доказательством способности Пхеньяна нанести "смертоносный ядерный контрудар по враждебным силам" и "наглядным доказательством надежности мощного физического ядерного сдерживания".
Субботнее испытание состоялось после того, как в пятницу Северная Корея предупредила о беспрецедентно жесткой реакции, если Соединенные Штаты и Южная Корея продолжат запланированные военные учения.
А в воскресенье Ким Ё Чен, сестра лидера Ким Чен Ына и высокопоставленный чиновник в режиме ее брата, выступила с еще одним предупреждением.
"Мы будем следить за каждым движением врага и принимать соответствующее и очень мощное и подавляющее противодействие каждому его враждебному нам шагу".
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что выпущенная в субботу ракета приземлилась в экономической зоне Японии к западу от главного северного острова Хоккайдо.