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"Врачи без границ" смогут помочь пострадавшим от землетрясения в Сирии

"Врачи без границ" смогут помочь пострадавшим от землетрясения в Сирии Фото: pixabay
Международная благотворительная организация медиков и волонтеров получили доступ в районы Сирии, пострадавшие от землетрясения, сообщает Zakon.kz.

Колонна из 14 грузовиков уже прибыла 19 февраля в северо-западные районы Сирии. Там "Врачи без границ" смогут оказать помощь в спасательных операциях после землетрясения, пишет Reuters.

Сообщается, что медики и волонтеры смогли попасть в районы, наиболее пострадавшие от землетрясения. Помощь в эту часть Сирии не поступала, так как область контролируется противниками действующей в стране власти.

По последним данным, в результате сильнейшего землетрясения, которое произошло в утром 6 февраля в Сирии и Турции, погибло более 46 тысяч человек. Больше миллиона человек остались без крова. В местах разрушений продолжаются разборы завалов.

Казахстанские спасатели и медики, прибывшие в Турцию одними из первых, завершают поисково-спасательную миссию и возвращаются домой.Первый борт прибыл 18 поздним вечером в аэропорт Алматы. Второй эшелон вылетел из Турции вечером 19 февраля.

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Мария Мельникова
Землетрясения в Турции Сирия
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