США провели учения с Японией и Южной Кореей после ракеты, выпущенной КНДР

Военные силы Штатов все же провели намеченные учения с азиатскими партнерами, не смотря на реакцию от КНДР, которая накануне запустила баллистическую ракеты в сторону Японии, сообщает Zakon.kz.

Учения прошли 19 февраля в небе над Японским морем, сообщает командование воздушных сил Японии. В тот же день ранее США провели военные учебные мероприятия с военными Южной Кореи.

"19 февраля истребители провели различные тактические учения с бомбардировщиками и истребителями в воздушном пространстве над Японским морем". Командование воздушных сил Японии

Учения прошли не смотря на выпущенную накануне баллистическую ракету со стороны Северной Кореи. Как сообщили северокорейские источники, запуск ракеты стал "наглядным доказательством надежной надежности нашего мощного физического ядерного сдерживания".

Баллистическая ракета "Хвасон-15" пробыла в воздухе 67 минут на высоте 5768,5 километров и пролетела в общей сложности 989 километров.