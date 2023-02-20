США провели учения с Японией и Южной Кореей после ракеты, выпущенной КНДР
Учения прошли 19 февраля в небе над Японским морем, сообщает командование воздушных сил Японии. В тот же день ранее США провели военные учебные мероприятия с военными Южной Кореи.
2月19日、#航空自衛隊 の #F15 戦闘機は、日本海上の空域において #米空軍 #B1 爆撃機及び #F16 戦闘機と各種戦術訓練を実施し、強固な #日米同盟 の下、相互に即応態勢を確認しました。航空自衛隊と米空軍は、平素から緊密に連携し、あらゆる事態に対処するため、万全の態勢を維持してまいります。 pic.twitter.com/wOAs2buCth— 防衛省 航空自衛隊 (@JASDF_PAO) February 19, 2023
"19 февраля истребители провели различные тактические учения с бомбардировщиками и истребителями в воздушном пространстве над Японским морем". Командование воздушных сил Японии
Учения прошли не смотря на выпущенную накануне баллистическую ракету со стороны Северной Кореи. Как сообщили северокорейские источники, запуск ракеты стал "наглядным доказательством надежной надежности нашего мощного физического ядерного сдерживания".
Баллистическая ракета "Хвасон-15" пробыла в воздухе 67 минут на высоте 5768,5 километров и пролетела в общей сложности 989 километров.