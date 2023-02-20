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Второй эшелон казахстанских спасателей из Турции прилетел в Астану

Второй эшелон казахстанских спасателей из Турции прилетел в Астану Фото: МЧС РК
Спасатели и медики, работавшие в пострадавших от землетрясения районах Турции, вернулись в Астану, сообщает Zakon.kz.

В столице прибывших встретил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин и посол Турции в Казахстане Уфук Экиджи.


Второй эшелон казахстанских спасателей из Турции прилетел в Астану

Фото: МЧС РК


Второй эшелон казахстанских спасателей из Турции прилетел в Астану

Фото: МЧС РК


Как сообщают в пресс-службе МЧС, казахстанские спасатели извлекли 88 тел погибших и вызволили 7 пострадавших человек.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 в Турции и Сирии произошло утром 6 февраля. Казахстанские спасатели и медики прибыли в турецкие районы одними из первых. 15 февраля борт с гуманитарной помощью из Казахстана прибыл в Сирию.

Первый эшелон казахстанских спасателей вернулся в Алматы 18 февраля вечером.

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Мария Мельникова
Землетрясения в Турции МЧС РК Казахстан Сирия Турция
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