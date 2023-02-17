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Состояние Романа Костомарова не позволяет проводить операции – СМИ

состояние, здоровье Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Российскому фигуристу Роману Костомарову поставили дренаж для выведения жидкости из левого легкого, в котором образовался фиброз, сообщает Zakon.kz.

Из-за плохого функционирования почек фигурист постоянно отекает, пишет Telegram-канал "112".

"Некроз больше не распространяется на другие конечности, но у Романа забиты сосуды, однако состояние Костомарова не позволяет проводить какие-либо операции. От ИВЛ пока окончательно спортсмена не отключают", – говорится в сообщении.

10 января российский фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией. 

6 февраля Роману Костомарову в одной из московских больниц ампутировали стопы обеих ног.

8 февраля 2023 года олимпийскому чемпиону исполнилось 46 лет. В этот день жена Романа Костомарова сделала заявление после ампутации стоп фигуриста.

10 февраля стало известно, что Роман Костомаров разрешил врачам ампутацию пальцев рук.

15 февраля состояние фигуриста Романа Костомарова ухудшилось.

16 февраля директор Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Сергей Царенко отметил, что "не все угрозы еще сняты, но есть шанс, что Роман выживет".

В 2006 году Костомаров стал олимпийским чемпионом в танцах на льду. Также является двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы и трехкратным чемпионом России. 


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