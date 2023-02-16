"Показатели зашкаливали": жена Костомарова описала начало болезни

Супруга фигуриста Романа Костомарова Оксана Домнина поделилась подробностями и поведала, как на самом деле обстоят дела, сообщает Zakon.kz.

Российская фигуристка в разговоре с aif.ru, отметила, что ранее не комментировала происходящее.

"Но наши с Романом близкие люди, наши родные читают все это и приходят в ужас от того, что пишут. Поэтому я расскажу, как все было". Оксана Домнина

По ее словам, когда у Костомарова началась пневмония, у него болела рука. К тому же, продолжает Домнина, единственным симптомом был небольшой кашель.

Кроме того, продолжает она, с самой первой минуты лечения в стационаре семья все знала и понимала.

"У мужа было очень тяжелое, сложное состояние, все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают. А муж заново родился, и то, что он сейчас с нами — это огромное чудо". Оксана Домнина

Это самое важное для нас, уточнила жена Костомарова.

Оксана Домнина подчеркивает, что семья сейчас не хотела бы каких-то спекуляций и домыслов.

"Давайте мы дадим врачам спокойно работать, а Роману пожелаем скорейшего выздоровления".



В свою очередь, Денис Проценко, главный врач клиники "Коммунарка", где проходит лечение фигурист, добавил, что "бактерия, которая была выявлена при поступлении, уже тогда давала нам сигналы, что течение болезни будет очень тяжелым, что оно будет протекать с некрозами и некротическим поражением подкожной клетчатки и мышц".

Также он добавил, что все медицинские решения по этой болезни с самого начала обсуждались мультидисциплинарным консилиумом.

"У него начинает восстанавливаться работа функции почек. При такой тяжелой инфекции фактически нет органов, которые бы не были вовлечены в этот процесс. И нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно. Последние несколько суток Роман дышит самостоятельно, но мы осознаем, что ситуация может меняться". Денис Проценко

10 января российский фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией.

6 февраля Роману Костомарову в одной из московских больниц ампутировали стопы обеих ног.

Через четыре дня стало известно, что Роман Костомаров разрешил врачам ампутацию пальцев рук.

15 февраля состояние фигуриста Романа Костомарова ухудшилось.