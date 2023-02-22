Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

За чей счет отремонтируют ТЭЦ Экибастуза, рассказал Скляр

промышленность Фото: pixabay
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах правительства рассказал, как будут ремонтировать ТЭЦ в Экибастузе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ отметили, что есть информация о том, что Экибастузскую ТЭЦ будут ремонтировать на паритетных началах: 50% вложит собственник и 50% – государство.

Журналисты поинтересовались, во сколько это обойдется налогоплательщикам.

"Этот вопрос пока стоит на повестке дня, рассматривается. Если государству перейдет 50% акций самой ТЭЦ, 50-процентный пакет, то мы вправе будем вкладывать средства в ее реконструкцию именно на своей доле, в рамках своей доли будет вкладывать уже инвестор. Но возможны другие варианты, окончательно еще не отработали, сейчас преждевременно говорить об этом". Роман Скляр

17 февраля в кулуарах Сената Роман Скляр заявил, что в аварии на ТЭЦ Экибастуза виноват большой круг людей.

C начала года в Экибастузе много раз отключали подачу тепла в ряде домов.

Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября 2022 года. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.

Читайте также

Сколько запасов лука осталось в Казахстане, рассказал Ербол Карашукеев

Жумангарин о 10 квартирах в Актобе: Здесь нет никакого криминала

Министр обороны проверил объекты военной инфраструктуры Актюбинского гарнизона

Мадина Мамырханова
Скляр Роман Казахстан Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Ерке Есмахан показала родителей Raim
президент США
Джо Байден в Варшаве обратился к россиянам
машины, изъятие
Приобретенные актюбинцами автомобили изъяли как вещдоки по делу о финпирамидах
торги на бирже
Курс доллара снова снижается на торгах 21 февраля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления