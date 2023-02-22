За чей счет отремонтируют ТЭЦ Экибастуза, рассказал Скляр

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах правительства рассказал, как будут ремонтировать ТЭЦ в Экибастузе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ отметили, что есть информация о том, что Экибастузскую ТЭЦ будут ремонтировать на паритетных началах: 50% вложит собственник и 50% – государство.



Журналисты поинтересовались, во сколько это обойдется налогоплательщикам.

"Этот вопрос пока стоит на повестке дня, рассматривается. Если государству перейдет 50% акций самой ТЭЦ, 50-процентный пакет, то мы вправе будем вкладывать средства в ее реконструкцию именно на своей доле, в рамках своей доли будет вкладывать уже инвестор. Но возможны другие варианты, окончательно еще не отработали, сейчас преждевременно говорить об этом". Роман Скляр

17 февраля в кулуарах Сената Роман Скляр заявил, что в аварии на ТЭЦ Экибастуза виноват большой круг людей.

C начала года в Экибастузе много раз отключали подачу тепла в ряде домов.



Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября 2022 года. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.