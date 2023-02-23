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Байден снова упал на трапе самолета

Байден снова упал на трапе самолета Фото: кадр из видео
Президент США снова оказался в казусной ситуации. Джо Байден вновь споткнулся и упал на трапе самолета при отлете из Варшавы, сообщает Zakon.kz.

В пояснении инцидента от пула Белого дома говорится, что на полпути вверх глава США споткнулся и упал вперед, но смог быстро подняться и продолжить движение вверх.

Прежде чем зайти в воздушное судно, американский лидер помахал провожающим. Общаться с репортерами он не стал.


Прибытие Байдена в столицу Польши также запомнилось неприятным инцидентом. Сотрудница Белого дома резко упала с крутых ступеней правительственного самолета после приземления и выхода из самолета. Женщина-сотрудник, личность которой не разглашается, имела за спиной рюкзак, который смягчил ее падение.

Этот случай не единственный в биографии Джо Байдена. В мае прошлого года он споткнулся, поднимаясь по трапу самолета на базе ВВС "Эндрюс" перед вылетом в Иллинойс. В декабре 2021 года перед полетом в Атланту он трижды споткнулся о трап, а ранее в марте того же года упал на одно колено на трапе, и никто не помог ему подняться с него.

В ноябре Байдену исполнилось 80 лет. Он стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер регулярно попадает в курьезные ситуации, причиной чего, как считают оппоненты, является возраст и возможные проблемы со здоровьем.

Президент США Джо Байден выступил в Варшаве и сделал ряд заявлений, касающихся конфликта Украины и России.

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