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Джо Байден в Варшаве обратился к россиянам

президент США Фото: Instagram/joebiden
Президент США Джо Байден выступил в Варшаве и сделал ряд заявлений, касающихся конфликта Украины и России, сообщает Zakon.kz.

Свое выступление он начал со слов о единении западных стран и угрозе, которой подвергается "весь мир и все демократии".

"Уже год на этой войне, Путин сомневается в нашей сплоченности, в нашей поддержке Украины, но сомнений быть не должно. Мы будем едины сегодня, завтра и навсегда. Российские военные и наемники совершили военные преступления, насиловали женщин, бомбили жилые дома, крали украинских детей, никто не должен отворачивать глаза от этих преступлений", - заявил Байден.

Затем он обратился к россиянам: 

"Я еще раз обращаюсь к российскому народу. США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее. Запад не планировал нападать на Россию", - цитирует ТАСС президент США.

Кроме того, Байден полагает, что прошедший год продемонстрировал способность Вашингтона и его союзников объединиться и противостоять действиям России на Украине. Данное утверждение американский лидер изложил во вторник во время выступления в Варшаве.

"Весь мир столкнулся с испытанием на века. Европа столкнулась с испытанием, Америка столкнулась с испытанием. НАТО столкнулась с испытанием. Вопросы, с которыми мы столкнулись, были настолько же просты, насколько и глубоки. Мы ответим или отвернемся? Мы будем сильны или слабы? Спустя год мы знаем ответ. Мы дали ответ. Мы проявили силу и единство. И мир не отвернулся", - отметил Байден.

Также он заявил, что США и их союзники объявят на этой неделе о новых санкциях в отношении России.

"Нет более высокого устремления, чем свобода. Америка знает это - и вы это знаете. Все, что мы делаем сейчас, мы делаем для того, чтобы это знали наши дети и внуки. Мы на стороне света, а не тьмы. Освобождения, а не угнетения. Свободы, а не рабства", - сказал президент США.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия Москвы в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Также он поручил Минобороны и Росатому обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США.

Президент США Джо Байден заявил о том, что готов обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ограничение вооружений "в любое время".

Затем эксперты оценили выступление президента России.

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Елена Беляева
Россия Байден Джо Польша США Украина
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