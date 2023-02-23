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Почему школьника с топором взяли под стражу в Петропавловске, рассказали в МВД

подросток, топор Фото: Zakon.kz
Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев в кулуарах Сената 23 февраля рассказал, почему подростка, напавшего с топором на школьников в Петропавловске, взяли под стражу, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Марат Кожаев напомнил, что уголовное дело расследуется, подозреваемый задержан.

"Представителем признана его мама, на сегодня он находится в заключении, по итогам расследования мотивы и условия, почему он это сделал, будут выяснены досконально, и после этого мы вам сообщим".Марат Кожаев

Представители СМИ поинтересовались, разрешает ли суд брать несовершеннолетних под стражу.

"Так точно, при совершении особо тяжких преступлений". Марат Кожаев

13 февраля 2023 года в петропавловской школе произошло ЧП – девятиклассник принес на занятия топор и нож, в результате чего были ранены трое детей.

Позднее стало известно, что мальчику 15 лет, он состоит на психиатрическом учете с диагнозом: "Депрессия". В средней школе №4 города начал учиться с ноября 2022 года. По словам завуча, девятиклассник учился в меру своих способностей, вел себя тихо и спокойно.

14 февраля стало известно, что в данной школе не было специализированной охраны.

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