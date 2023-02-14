Нападение на детей в Петропавловске: в школе не было специализированной охраны

Вице-премьер-министр Алтай Кульгинов сообщил, что в учреждении есть камеры и тревожные кнопки, но на момент нападения девятиклассника на учеников, дежурили только школьные охранники, передает Zakon.kz.

Как заявил Кульгинов, перед акиматами ставили задачу, чтобы все школы были оснащены видеонаблюдением, особенно в городах, районных центрах, где есть интернет. И данные с камер должны направляться в центр оперативного управления полиции для безопасности детей. Также было поручение по обеспечению школ лицензированной охраной.

"Но, как мы видим, не все регионы это выполнили. Надо признать, что в этой школе видео-камеры даже если были, не было лицензированной охраны. Была охрана своя со школы. Поэтому дано поручение сейчас всем регионам, школам, управлениям образования провести ревизию и привести в соответствие со стандартами. Есть школы, где нет охраны. Там есть сторожи, своя охрана школы. Но мы требуем, чтобы была лицензионная охрана, чтобы были договоры и за это школы должны нести ответственность". Алтай Кульгинов

По данным Алтая Кульгинова, 87% школ имеют тревожную кнопку, свыше 70% имеют турникеты и договоры с лицензионной охраной. Он добавил, что в Петропавловск выехала комиссия Минпросвещения, эксперты из числа сотрудников Комитета по охране прав детей, Департамента по контролю качества образования. Идет служебная проверка.

Он также ответил на вопрос, почему современные дети становятся жестокими.

"Здесь очень много факторов, в том числе негативный контент с интернета. В прошлом году госорганы приостановили и заблокировали свыше 900 таких интернет-ресурсов. Поэтому я думаю, здесь общая ответственность, как родителей, так и педагогов. Родители занимаются воспитанием детей дома, а педагоги обеспечивают безопасность и охрану детей в школах". Алтай Кульгинов

13 февраля 2023 года в петропавловской школе произошло ЧП - девятиклассник принес на занятия топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. Сообщалось, что двое из них находятся в реанимации. Позднее стало известно, что мальчику 15 лет, он состоит на психиатрическом учете с диагнозом: "Депрессия". В средней школе №4 города начал учиться с ноября 2022 года. По словам завуча, девятиклассник учился в меру своих способностей, вел себя тихо и спокойно.

В Министерстве просвещения РК сообщили, что после ЧП в Петропавловске во всех школах страны проведут проверки безопасности. Один из пострадавших - десятиклассник Владислав Горбаченко - рассказал новые подробности ЧП в петропавловской школе.

