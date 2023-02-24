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Четыре крылатые ракеты запустила Северная Корея

Четыре крылатые ракеты запустила Северная Корея Фото: pixabay
Новые пуски ракет призваны "продемонстрировать свою способность проводить ядерную контратаку против враждебных сил", сообщает Zakon.kz.

Запуски сразу четырех крылатых ракет прошли утром 24 февраля. Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

"В учениях в четверг участвовало действующее подразделение стратегических крылатых ракет Корейской народной армии, которое выпустило четыре ракеты "Хвасал-2" в районе города Ким Чхэк, провинция Северный Хамгён, в сторону моря у восточного побережья Корейской Народно-Демократической Республики", — сказано в сообщении.

Ракеты поразили цель, пройдя 2000 км за время от 10 208 до 10 224 секунд, сказано в отчете военных. Учения показали "военный потенциал боевой ядерной силы КНДР, всячески усиливая свою смертоносную ядерную контратаку против враждебных сил".

Издание отмечает, что ни Япония, ни Южная Корея полеты объектов не заметили.

В начале недели Северная Корея запустила как минимум три баллистические ракеты. Это третий в этом году запуск ракет со стороны Северной Кореи. Предыдущий состоялся накануне. "Хвасон-15" упала в Японском море. Меру назвали ответной со стороны КНДР на военные учения США и Японии и Южной Кореи, которые прошли 19 февраля.

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