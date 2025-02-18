Какие пособия выплатят семьям шахтеров, погибших в области Улытау

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, семьям шахтеров, погибших в результате ЧС на руднике ГК "Казахмыс" в области Улытау, будут назначены пособия из бюджета и социальные выплаты из Госфонда социального страхования (ГФСС) по потере кормильца, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет пресс-служба правительства.





"Учитывая, что у каждого погибшего шахтера имелись дети на иждивении, их семьям будут назначены государственные социальные пособия по случаю потери кормильца. Размеры пособия зависят от количества иждивенцев погибшего кормильца и величины прожиточного минимума. Данный вид пособия также будет назначен трем неработающим матерям, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до восьми лет", – говорится в сообщении.

В связи с тем, что все погибшие шахтеры являлись участниками системы обязательного социального страхования, дополнительно к госпособию их семьям будут назначены социальные выплаты из ГФСС по потере кормильца.

"Таким образом, при одном иждивенце размер пособия из бюджета составит 42 530 тенге и выплаты из ГФСС – 141 523 тенге, при пяти иждивенцах размер пособия составит 127 127 тенге и выплаты из ГФСС – 335 017 тенге. Согласно действующему законодательству выплаты по случаю потери кормильца выплачиваются до достижения детьми 18 лет, а в случае их обучения в высших учебных заведениях в очном отделении – до 23 лет", – отметили в правительстве.

Как уточняется, также все семьи погибших шахтеров имеют право на единовременную выплату на погребение из АО "ЕНПФ" в размере 369 608 тенге (94 МРП).

Кроме того, компания-работодатель окажет всю необходимую помощь семьям погибших, предусмотренную коллективным договором.

Выплаты в размере 550 МРП на организацию похорон (2 162 600 тенге). Выплата 10-кратной годовой средней заработной платы семье погибшего. В среднем это от 84 до 124 млн тенге. Ежемесячные выплаты по потере кормильца. Оплата обучения детей. Погашение кредитов и займов погибших работников.

17 февраля 2025 года в области Улытау на руднике "Жомарт" корпорации "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. Ночью 18 февраля были обнаружены тела шести работников рудника "Жомарт". Позже найдено тело еще одного шахтера.

По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 277 "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" УК РК.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обрушения горной массы на руднике в области Улытау.

18 февраля появились фотографии погибших шахтеров.