Замечаний на летную годность Ми-8 не поступало – МЧС о крушении вертолета

По информации официального представителя МЧС РК Руслана Иманкулова, с момента эксплуатации вертолета дефектов, неисправностей и замечаний, влияющих на летную годность, не поступало, сообщает Zakon.kz.

24 февраля на пресс-конференции он рассказал, что плановое техническое обслуживание вертолета при налете 250 часов проведено 17 января 2023 года в Атырау.

"Дата первого капитального ремонта воздушного судна выпадала на 2030 год. С момента эксплуатации вертолета дефектов, неисправностей и замечаний, влияющих на летную годность, не поступало. Сегодня также на место происшествия вылетают представители завода-изготовителя". Руслан Иманкулов

Основным предметом деятельности "Казавиаспаса" является участие в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. На сегодня в авиапарке "Казавиаспаса" имеется 31 вертолет.

"Казавиаспас", как отметил Руслан Иманкулов, имеет соответствующее свидетельство на выполнение авиационных работ и сертификат по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники.

Вертолетная индустрия "Казавиаспас" является на сегодняшний день самой крупной в Средней Азии. Вертолеты дислоцированы в 15 регионах страны: Астана, Алматы, Шымкент, Актау, Актобе, Атырау, Жезказган, Караганды, Кокшетау, Кызылорда, Павлодар, Тараз, Талдыкорган, Уральск, Усть-Каменогорск. И состоят на ежедневном дежурстве для обеспечения безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья граждан.

"Воздушные суда МЧС выполняют полеты по доставке гуманитарных грузов, спасательных отрядов и спецтехники в зоны ЧС. Кроме того, авиация МЧС привлекается для осуществления облета паводковых зон и горных склонов с целью проведения авиационной разведки и оценки паводковой и ледовой обстановки, обеспечивает восстановительные работы после ЧС, участвует в работах по спасению терпящих бедствие рыбаков, тушению степных и лесных пожаров. Во время крупных наводнений в Алматинской, Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях летчики-спасатели спасли в общей сложности жизни нескольких тысяч людей, эвакуировав их из зон подтоплений". Руслан Иманкулов

Вертолеты были задействованы для тушения крупных природных пожаров на территории Костанайской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей.

Кроме того, воздушные суда МЧС выполняют полеты по доставке квалифицированных медицинских специалистов, транспортировке больных из удаленных населенных пунктов в районные, областные, республиканские медицинские учреждения для оказания им специализированной медицинской помощи.

23 февраля 2023 года в 15:50 в 6 км от населенного пункта Чапурино (Западно-Казахстанская область) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АМТ 2022 года выпуска АО "Казавиаспас", совершавший облет трубопровода по заказу АО "Казтрансойл" по маршруту "Атырау – Уральск – Атырау".

На борту находились пять членов экипажа и пассажир – представитель АО "Казтрансойл". При жесткой посадке вертолета погибли четыре человека (сотрудники "Казавиаспаса"), пострадали – два. В МЧС сообщили, что семьи погибших будут обеспечены ежемесячным пособием ориентировочно в размере оклада до достижения совершеннолетия детей.

По факту крушения вертолета в ЗКО начато расследование по ч. 3 ст. 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

24 февраля стало известно, что Авиационная администрация Казахстана проведет внеплановые инспекционные проверки деятельности авиакомпаний, эксплуатирующих ВС типа Ми-8.