Авиаэксперт объяснил расхождение данных о погоде во время полета рухнувшего Ми-8

Авиационный эксперт Абул Кекилбаев высказал предположение относительно погодных условий, сообщает Zakon.kz

"Видимо, резко погода сменилась или шквальный ветер. Это видно по фотографиям", – сказал он.

Ранее Абул Кекилбаев пояснил, что крушение могло произойти из-за бурана и сильного ветра.





"Насколько мне известно, был буран, сильный ветер. В нелетную погоду квалифицированный экипаж, скорее всего, не принял бы решение вылетать. Тем более что метеоинформация была у них на руках. Почему они все-таки вылетели, этот вопрос всех нас беспокоит". Абул Кекилбаев

При этом такой официальной информации о плохих погодных условиях не поступало.



К тому же, по словам пострадавшего, инженера "Казавиаспаса" Сергея Щеглова, который госпитализирован в отделение нейрохирургии городской многопрофильной больницы Уральска, все было нормально.



"Все было нормально, мы летели практически три часа. Все было идеально, вылетали, отлично все, погода, все. Ну, все было хорошо. Я просто сидел сзади, читал конспекты, и раз, и все, я уже на земле". Сергей Щеглов

Также в "Казгидромете" отметили, что "Казаэронавигация" и МЧС РК имеют свою метеослужбу, которая занимаемся метеорологическим обеспечением полетов для их безопасности и не ориентируется на метеосводки ведомства.

23 февраля в 15:50 в 6 км от населенного пункта Чапурино совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АМТ 2021 года выпуска АО "Казавиаспас", совершавший облет трубопровода по заказу АО "Казтрансойл" по маршруту "Атырау – Уральск – Атырау".



На борту находились пять членов экипажа и пассажир – представитель АО "Казтрансойл".