"Хоргос" возобновит работу в ближайшее время — Алихан Смаилов

В Талдыкоргане под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова были обсуждены вопросы дальнейшего социально-экономического развития Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

С докладами о реализуемых мерах и планах на предстоящий период выступили аким региона Бейбит Исабаев, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, а также вице-министры национальной экономики Бауыржан Омарбеков и энергетики – Жандос Нурмаганбетов.

На совещании Смаилов отметил, что развитие логистики играет важную роль в развитии экономики страны. Он напомнил, что с начала пандемии простаивал Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос", однако в настоящее время с китайской стороной достигнуто соглашение по его открытию.

"Хоргос" должен начать свою работу в ближайшее время. Теперь необходимо ускорить подготовительные процессы и обеспечить взаимодействие всех структур, задействованных в деятельности Центра".

В своем выступлении премьер-министр отметил, что развитию сельских территорий и агропромышленного сектора республики в ближайшие годы будет уделяться самое пристальное внимание. Это в том числе подразумевает принятие мер по повышению доходов и качества жизни сельчан.

По его словам, акимату области совместно с Минэкологии необходимо обеспечить качественную модернизацию ирригационных сетей и своевременную сдачу в эксплуатацию водных объектов. Еще одним актуальным вопросом остается возврат неиспользуемых земель в госсобственность.

"Несмотря на проводимую местными исполнительными органами работу, в области все еще не используется 857 тыс. га сельхозземель. При этом потребность населения в пастбищных угодьях составляет более 680 тыс. га. Нужно проработать механизмы передачи земель вокруг сельских населенных пунктов их жителям для выпаса скота. Работу в этом направлении следует усилить". Алихан Смаилов

В части инженерной инфраструктуры глава Правительства указал на то, что уровень износа используемых канализационных сетей достиг 58%, и отметил необходимость активизировать работу в данном направлении со стороны акимата.

Обратил внимание Алихан Смаилов и на ряд нерешенных социальных проблем. Так, в области более пяти тысяч детей обучаются в 69 приспособленных школах, еще одна – аварийная и 26 – саманные.

Вместе с тем он отметил, что реализация нацпроекта "Комфортная школа" позволит решить проблему дефицита качественных ученических мест. В частности, до 2026 года в регионе планируется открыть 10 новых оборудованных школ. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 55 млрд тг.

"Наряду с этим в Министерстве финансов есть созданный за счет средств коррупционеров внебюджетный фонд. Его средства также будут направлены на строительство школ".

Говоря о положении дел в здравоохранении, глава правительства указал на то, что 59 медицинских объектов в области расположены в арендованных и приспособленных помещениях.

"В рамках Национального проекта по модернизации сельского здравоохранения в течение двух лет эти объекты будут приведены в соответствие с нормативами. Для этого акимату надо оперативно обеспечить выделение земельных участков и подведение инженерных коммуникаций".

Кроме того, Алихан Смаилов обозначил важность решения вопроса дефицита медработников в сельской местности. Здесь, по его словам, нужно максимально использовать инструменты программы "С дипломом – в село".

Переходя к экономическому блоку вопросов, Смаилов отметил, что развитие логистики играет важную роль в развитии экономики страны. Он напомнил, что с начала пандемии простаивал Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос", однако в настоящее время с китайской стороной достигнуто соглашение по его открытию.