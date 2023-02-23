Еще 100 юрт направят из Казахстана в Турцию
Сейчас в городе Кахраманмараш уже установлены юрты, направленные волонтерами из Казахстана и Кыргызстана.
"Также организовываются работы по отправке около 100 юрт из Алматы. Это только те, которые проходят через наше посольство. Возможно, есть и другие юрты, которые люди отправляют самостоятельно"Уфук Экиджи
Ранее сообщалось, что Казахстан и Кыргызстан отправили в помощь пострадавшим в Турции 84 юрты.
Землетрясение в Турции, которое произошло утром 6 февраля, по последним данным, унесло жизни более 43,5 тысячи человек. Из зоны бедствия эвакуировано более 448 тысяч человек.
По данным полиции, 564 человека подозревают в нарушениях норм строительства домов в районах, пострадавших при землетрясении. 160 из числа подозреваемых задержаны. Часть подозреваемых все еще находится в розыске.
На помощь в поиске людей среди завалов выехали и казахстанские спасатели МЧС. Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев рассказал, что казахстанские спасатели работали на территории землетрясения круглосуточно.
20 февраля в Турции зафиксировали новые подземные толчки магнитудой 6,4 на границе с Сирией.