Еще 100 юрт направят из Казахстана в Турцию

По данным на 23 февраля, сейчас организовывают работы по отправке 100 юрт из Алматы. Об этом проинформировал посол Турции в Казахстане Уфук Экиджи, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в городе Кахраманмараш уже установлены юрты, направленные волонтерами из Казахстана и Кыргызстана.

"Также организовываются работы по отправке около 100 юрт из Алматы. Это только те, которые проходят через наше посольство. Возможно, есть и другие юрты, которые люди отправляют самостоятельно" Уфук Экиджи

Ранее сообщалось, что Казахстан и Кыргызстан отправили в помощь пострадавшим в Турции 84 юрты.



Землетрясение в Турции, которое произошло утром 6 февраля, по последним данным, унесло жизни более 43,5 тысячи человек. Из зоны бедствия эвакуировано более 448 тысяч человек.

По данным полиции, 564 человека подозревают в нарушениях норм строительства домов в районах, пострадавших при землетрясении. 160 из числа подозреваемых задержаны. Часть подозреваемых все еще находится в розыске.

На помощь в поиске людей среди завалов выехали и казахстанские спасатели МЧС. Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев рассказал, что казахстанские спасатели работали на территории землетрясения круглосуточно.

20 февраля в Турции зафиксировали новые подземные толчки магнитудой 6,4 на границе с Сирией.