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Законодательство РК

Задержан глава турфирмы, обманувший казахстанских паломников с визами

хадж, Мекка Фото: Zakon.kz
Следственный департамент МВД расследует уголовное дело по факту мошенничества в сфере организации паломнического туризма, сообщает Zakon.kz.

По результатам следственно-оперативных мероприятий руководитель туристической компании Zam Zam Qazaqstan изобличен в незаконной организации хаджа в Саудовскую Аравию.

"Установлен факт создания сайта, схожего с официальным сайтом государственного органа Королевства Саудовской Аравии, якобы подтверждающего легальность выдаваемой паломникам визы на совершение хаджа", – сообщили в МВД.

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22 ноября с санкции суда подозреваемый взят под стражу. Досудебное расследование продолжается.

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