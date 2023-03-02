В Петропавловске наградили детей, остановивших в школе нападавшего с топором

2 марта отличившихся школьников и их родителей чествовали на торжественном мероприятии, сообщает Zakon.kz.

Лично побывать на торжестве в зале Северо-Казахстанского областного казахского музыкально-драматического театра им. С. Муканова смог только один из отличившихся – девятиклассник средней школы №4 Нурислам Сандыбай. Второй герой – десятиклассник той же школы Алдиар Нуртаев.

Нурисламу и его родителям вручили благодарственное письмо за подписью председателя Республиканского военно-патриотического движения "Жас Сарбаз" М. Мендыгалиева. В текстах благодарственных писем отмечается огромный гражданский подвиг самого молодого человека и заслуги родителей, которые воспитали настоящего патриота.

После торжественного награждения Нурислам Сандыбай рассказал подробности того рокового утра 13 февраля, когда в его школе случилось ЧП.

"Я пришел в школу, зашел в класс, приготовился к уроку, потом мы с друзьями вышли в коридор, стали разговаривать. Вдруг мимо меня пробежал десятиклассник, за ним бежал мальчик в кофте, в маске, я не узнал сначала, кто это. И еще нам навстречу шла девочка десятиклассница. Мальчик резко остановился и начал бить девочку. Он бил девочку, я подошел сзади, взял его за руки и держал. Вот так и было. Подошел Алдияр из 10 класса и выхватил у него оружие". Нурислам Сандыбай

Нурислам рассказал, что хорошо знал нападавшего. Они были одноклассниками.

"Он со мной учился еще с садика, с самого начала. Он вообще был всегда хорошим мальчиком, но только легкоранимым. Всегда был нормальным. Мы с ним разговаривали. Ничем таким он не отличался". Нурислам Сандыбай

Нурислам также сказал, что бросился на помощь без промедления, ничего не боясь.

"У него был топор. Я увидел, что девочка плачет, и понял, что надо ей помочь, а то будет еще хуже. Сразу же подбежал и начал его держать. Не думал, что это может быть опасно для меня, вообще такой мысли не было. Я всю жизнь занимался спортом. Вначале 4 года карате занимался, потом еще два года занимался дзюдо, потом еще два года волейболом. Сейчас в тренажерный зал хожу, спортивную форму поддерживаю. Родители меня всегда учили защищать слабых и помогать при возможности". Нурислам Сандыбай





Фото: Zakon.kz





В школе №4, где произошло ЧП, сообщили, что уже начали работать над обеспечением безопасности. В день трагедии, к слову, здесь не было никаких помех для того, чтобы ученик пронес топор и нож. Специализированной охраны не имелось, как и специальных турникетов.

"Заключен договор на установку металлоискателя на сумму 410 000 тенге. Опубликовано объявление на установку СКУД. Все 42 камеры наружного и внутреннего наблюдения подключены к ЦОУ. Имеются договора по обслуживанию видеонаблюдения, пожарной сигнализации и тревожных кнопок. Направлена заявка на услугу по специализированной охране в КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска". Проведено заседание Попечительского совета по согласованию проекта договора об оказании охранных услуг с субъектом охранной деятельности". Директор СШ №4 Гафура Бустекова

По словам руководителя учебного заведения, сейчас охрана школы уже усилена. Дополнительно назначены ответственные дежурные, которые контролируют вход и выход учащихся из школы. Больше того, организовано дежурство помощников-мужчин дежурным учителям на всех этажах школы.

Также руководитель школы отмечает, что после ЧП проведена работа психологов с учащимися и родителями. Психологи консультировали тех, кому нужна помощь, индивидуально. Произошедшую трагедию также обсудили на общешкольном собрании. Многочисленные лекции и классные часы провели как с учителями, так и учениками. Обсуждали вопросы антитеррора, булинга и даже то, как не дать себя в обиду.

Сделали, судя по всему, в школе и оргвыводы. Виновных в педагогическом коллективе нашли.

"Объявлены дисциплинарные взыскания в виде строгого выговора заместителю директора по воспитательной работе Джумабаевой А.Н. за ослабленный контроль работы психологической службы и классных руководителей, выговора педагогу-психологу Саржановой Г.Б., исполнявшему обязанности классного руководителя Копеевой А.Е. за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей". Гафура Бустекова

Учеников, которые обезвредили нападавшего с топором, ранее также поблагодарили и наградили на общешкольной линейке.

Сам нападавший девятиклассник находится под арестом. 15 февраля Специализированный следственный суд г. Петропавловска санкционировал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Подробности расследования не распространяются в интересах следствия.

События в СШ №4 привлекли внимание к безопасности школьников по всей стране. В частности, в СКО выяснилось, что специализированная охрана в регионе имеется только в 23 школах, а должна иметься в 50-ти, исходя из количества обучающихся. В основном, это все городские школы. На решение вопроса руководство области выделило 100 млн тенге.

"Вопрос полного обеспечения спецохраной, установки турникетов и подключения видеокамер к ЦОУ согласно правилам планируется решить до 1 июня 2023 года". Пресс-секретарь Управления образования акимата СКО Асель Уразбаева

13 февраля 2023 года девятиклассник одной из школ Петропавловска принес на занятия в школу топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. По данному факту заведено уголовное дело. 15 февраля стало известно, что девятиклассник арестован на два месяца.



Инна Литвиненко