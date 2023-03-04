Гибель детей от сиропа в Узбекистане: арестованы сотрудники фармкомпании Индии

Три сотрудника индийской фармацевтической компании арестованы после смерти 20 детей в Узбекистане от приема сиропа от кашля, сообщает Zakon.kz.

3 марта трое сотрудников компании Marion Biotech арестованы. Их обвиняют в производстве и продаже фальсифицированных лекарств, пишет индийское издание Press Trust of India со ссылкой на официальные лица.

Задержания произошли после того, как в отношении пяти сотрудников фармкомпании, в том числе ее директоров, были выдвинуты обвинения. Сообщается, что два директора Marion Biotech остаются на свободе, полиция ведет их поиски.

В Узбекистане зафиксировано 20 случаев гибели детей после приема сиропа от кашля "Док-1 Макс" индийского производства. У всех детей развилась почечная недостаточность. В составе партии этого препарата был обнаружен этиленгликоль — токсичное вещество — в объёме, который в 300 раз превышает норму.

10 февраля узбекистанское антикоррупционное ведомство сообщило об аресте бывшего директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардора Кариева. Вместе с ним арестованы чиновники фармагентства и Госцентра экспертизы и стандартизации лекарственных средств. Заведено уголовное дело по факту "большого количества финансовых ошибок и недостатков". Также речь идет о нарушениях требований по использованию бюджета.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что в 2022 году более 300 детей – в основном в возрасте до 5 лет – в Гамбии, Индонезии и Узбекистане умерли от острого почечного повреждения, и эти смерти были связаны с зараженными лекарствами.

