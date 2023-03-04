Роман Костомаров пришел в сознание и делает некоторые движения
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Как информирует Р-Спорт, спортсмен начал приходить в себя и уже может понемногу двигаться. Однако до состояния полной стабильности еще должно пройти время. Но все же, как утверждает источник, есть положительная динамика в состоянии здоровья олимпийского чемпиона. Окончательные выводы можно будет делать чуть позднее.
Известный фигурист попал в больницу 10 января с двусторонней пневмонией. В начале февраля Костомарову ампутировали обе стопы. Позже стало известно, что у фигуриста поражена четверть головного мозга, а затем СМИ узнали об инсульте у Костомарова. Затем у фигуриста перестал видеть один глаз.