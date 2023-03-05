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В Турции обрушился семиэтажный дом

разрушенные дома в Турции Фото: Twitter/@Nukleer_Koala
В турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны обрушился семиэтажный дом, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала TRT, ранее здание было значительно повреждено при землетрясении.

Как уточняется, в настоящий момент специалисты с помощью техники определяют, есть ли люди под завалами. При этом губернатор провинции Салих Айхан предположил, что в доме никого не было.

"В любом случае наши поисково-спасательные работы под завалами начались быстро, и все наши команды находятся на месте происшествия", - написал он в Twitter.

Землетрясение в Турции, которое произошло утром 6 февраля, по последним данным, унесло жизни более 43,5 тысячи человек. Из зоны бедствия эвакуировано свыше 448 тысяч человек.

По данным полиции, 564 человека подозревают в нарушениях норм строительства домов в районах, пострадавших при землетрясении. 160 из них задержаны. Часть подозреваемых все еще находится в розыске. 

20 февраля в Турции были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 6,4 на границе с Сирией.

Елена Беляева
Землетрясения в Турции
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