В Турции обрушился семиэтажный дом

В турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны обрушился семиэтажный дом, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала TRT, ранее здание было значительно повреждено при землетрясении.

Как уточняется, в настоящий момент специалисты с помощью техники определяют, есть ли люди под завалами. При этом губернатор провинции Салих Айхан предположил, что в доме никого не было.



"В любом случае наши поисково-спасательные работы под завалами начались быстро, и все наши команды находятся на месте происшествия", - написал он в Twitter.

Riskli ve ağır hasarlı binalara girmeyin, yaklaşmayın dışında bir öneriniz var mı? Birçok hasarlı yapının yer aldığı Şanlıurfa Bahçelievler'e girişi açıp, dükkanların açılmasına müsade edip nasıl bir sonuç bekliyorduk? Riskli binaları acilen yıkın! Bakın yapın demiyoruz, yıkın! pic.twitter.com/G4kJHyH4Ah — Pınar MELİK (@PINARMELIK) March 5, 2023

Землетрясение в Турции, которое произошло утром 6 февраля, по последним данным, унесло жизни более 43,5 тысячи человек. Из зоны бедствия эвакуировано свыше 448 тысяч человек.



По данным полиции, 564 человека подозревают в нарушениях норм строительства домов в районах, пострадавших при землетрясении. 160 из них задержаны. Часть подозреваемых все еще находится в розыске.

20 февраля в Турции были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 6,4 на границе с Сирией.