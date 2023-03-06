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На Таймс-сквер появился экран с изображением Иманбека

Иманбек появился на Таймс-сквер в Нью-Йорке Фото: Instagram/imanbekmusic
На площади в центральной части Манхэттена в Нью-Йорке появился экран с изображением музыканта Иманбека Зейкенова, сообщает Zakon.kz.

Об этом казахстанский диджей рассказал на странице в Instagram 5 марта.

"Спасибо за размещение на Таймс-сквер", — говорится в подписи к публикации.

Афиша посвящена новому треку обладателя премии "Грэмми" и американского певца Тревора Дэниела под названием In The Morning.

  • Тот случай, когда хороший человек признан вовремя!
  • Он и представить себе не мог лет пять назад, сидя дома в Аксу, что будет висеть билборд с его лицом в Нью-Йорке.
  • Класс, красавчик. Наша гордость.
  • Очень рада за вас! Только вперед!
  • Удачи и успехов, любимчик наш.
  • Вот как Америка ценит людей. Талант! И без всяких связей можно пробиться. Такая гордость за нашего Иманбека! — отметили пользователи.

Иманбек – единственный в Казахстане и СНГ обладатель премии "Грэмми".

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