На Таймс-сквер появился экран с изображением Иманбека

На площади в центральной части Манхэттена в Нью-Йорке появился экран с изображением музыканта Иманбека Зейкенова, сообщает Zakon.kz.

Об этом казахстанский диджей рассказал на странице в Instagram 5 марта.

"Спасибо за размещение на Таймс-сквер", — говорится в подписи к публикации.

Афиша посвящена новому треку обладателя премии "Грэмми" и американского певца Тревора Дэниела под названием In The Morning.

Тот случай, когда хороший человек признан вовремя!

Он и представить себе не мог лет пять назад, сидя дома в Аксу, что будет висеть билборд с его лицом в Нью-Йорке.

Класс, красавчик. Наша гордость.

Очень рада за вас! Только вперед!

Удачи и успехов, любимчик наш.

Вот как Америка ценит людей. Талант! И без всяких связей можно пробиться. Такая гордость за нашего Иманбека! — отметили пользователи.

Иманбек – единственный в Казахстане и СНГ обладатель премии "Грэмми".

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28 октября 2022 года в Сети были опубликованы фото и видео с его свадьбы.