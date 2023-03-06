На Таймс-сквер появился экран с изображением Иманбека
Фото: Instagram/imanbekmusic
На площади в центральной части Манхэттена в Нью-Йорке появился экран с изображением музыканта Иманбека Зейкенова, сообщает Zakon.kz.
Об этом казахстанский диджей рассказал на странице в Instagram 5 марта.
"Спасибо за размещение на Таймс-сквер", — говорится в подписи к публикации.
Афиша посвящена новому треку обладателя премии "Грэмми" и американского певца Тревора Дэниела под названием In The Morning.
- Тот случай, когда хороший человек признан вовремя!
- Он и представить себе не мог лет пять назад, сидя дома в Аксу, что будет висеть билборд с его лицом в Нью-Йорке.
- Класс, красавчик. Наша гордость.
- Очень рада за вас! Только вперед!
- Удачи и успехов, любимчик наш.
- Вот как Америка ценит людей. Талант! И без всяких связей можно пробиться. Такая гордость за нашего Иманбека! — отметили пользователи.
Иманбек – единственный в Казахстане и СНГ обладатель премии "Грэмми".
28 октября 2022 года в Сети были опубликованы фото и видео с его свадьбы.
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