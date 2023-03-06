Вернулся совсем другим человеком – история 23-летнего казахстанца из эпицентра землетрясений в Турции

23-летнему Нурмухамбетали и группе волонтеров удалось спасти из-под завалов в Турции трех человек. Почти месяц группа добровольцев работала в эпицентре разрушительных землетрясений – городе Антакья, провинции Хатай, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нурмухамбетали родился в Казахстане, но на протяжении последних четырех лет живет и работает в Турции – городе Анталья.



Спустя пару дней после мощных землетрясений он и группа неравнодушных ребят отправились в зону катастрофы – город Антакья – второй по количеству пострадавших.

Всего в группе добровольцев было 14 человек, девять из которых – казахстанцы.

"Так как я хорошо владею турецким языком, поехал туда в качестве переводчика для спасателей и пострадавших. Но, увидев всю серьезность ситуации, не раздумывая наша группа волонтеров принялась помогать разбирать завалы", – рассказал Нурмухамбетали Калиев.

Фото: личный архив Нурмухамбетали Калиева

На вопрос о том, было ли страшно ехать в эпицентр землетрясений, он ответил однозначно: "Нет".



"Мне не было страшно. Но могу сказать, что поехал я туда 23-летним парнем, а вернулся 50-летним человеком. Я даже не могу подобрать слов и описать то, сколько всего я там увидел и что пережил за эти дни", – отметил он.

Дом, который останется в памяти на всю жизнь

"Я хорошо помню первый день, когда мы приехали в Антакью. Тогда я впервые узнал, что такое пустой взгляд, когда увидел парня, стоящего у разрушенного дома. Я понимал, что он не просто так там стоит, но решил подойти и спросить, сколько человек осталось под домом. Он рассказал, что под завалами у него мама, брат, сестра и ее дочь", – рассказал казахстанец.

Все это время убитый горем молодой парень сидел и ждал хоть какой-то помощи. Но, по словам Нурмухамбетали, в первые дни было тяжело найти технику, а спасателей просто не хватало на всех.

Тогда ребята решили взять все в свои руки и достать его семью из-под завалов. Ни на что не отвлекаясь, Нурмухамбетали и его товарищи разбирали разрушенный дом около 38 часов. Все это время они не спали, потому что была цель – найти и вытащить пострадавших.

"Но, когда дом рушился, один из балконов упал на машину, и она взорвалась. И, к сожалению, семья этого парня сгорела. Тогда мы решили, что ничего не будем ему рассказывать о произошедшем, чтобы не травмировать. Но он продолжал стоять у этого дома в ожидании чуда. Стоял день, два, пошел третий… На улице было очень холодно, шел снег. И в один из дней я решился рассказать ему правду. Как сейчас помню, взял его за руку и посмотрел в глаза, а потом рассказал о том, что, к сожалению, его семья сгорела. С тех пор я его больше не видел", –поделился Нурмухамбетали.





Живыми из-под завалов группе волонтеров удалось вытащить троих. Одна из них – бабушка, которая находилась под завалами около семи дней. Вытащили ее только на восьмой день благодаря Нурмухамбетали и казахстанским волонтерам.



"В Антакье мы работали совместно с командой из Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), они нам давали оборудование, тепловизоры, помогали всем, чем можно было. Турецкие спасатели также хорошо помогали, у нас всегда были вода и еда, ни в чем не нуждались". Нурмухамбетали Калиев

Фото: личный архив Нурмухамбетали Калиева

В этом же городе казахстанские ребята организовали медицинский пункт в одной из школ, которой удалось уцелеть.



Всю организацию они взяли на себя – закуп медикаментов, поиск врачей. Но из-за того, что в школе нет должных условий для работы, а пострадавших очень много, медпункт не может продолжать работу.

"Сейчас мы не можем там оставаться, потому что нет элементарных условий – душа и туалета. В районе, которому мы помогаем, проживает 2 тыс. человек. Они все ждут нашей помощи – звонят и пишут. И мы хотели бы вернуться туда и помогать им до тех пор, пока все не встанет на свои места", – подчеркнул он.

Чтобы быть более мобильными и охватить помощью большее количество пострадавших, ребята хотят купить дом на колесах. Но из-за того, что часть средств уже потратили на организацию медпункта и закуп лекарств, их мечта может не сбыться.

Сейчас они активно собирают средства на покупку трейлера в социальных сетях.

6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение.



Турецкие власти сообщили, что после крупных землетрясений в начале февраля на юго-востоке страны произошло еще 13 тыс. афтершоков.

А буквально 27 февраля в Турции произошло еще одно землетрясение. Магнитуда колебаний составила 5,6. Из-за подземных толчков 29 зданий, которые были ранее повреждены, обрушились. Число пострадавших выросло до 110, погиб один, 32 удалось спасти.

5 марта глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что число жертв землетрясений в Турции составило почти 46 тыс. человек.

