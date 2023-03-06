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В Турции число погибший в результате землетрясения превысило 46 тыс. человек

Турция Фото: Anadolu Agency
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что число погибших в результате землетрясений на юго-востоке страны составило 46 104 человек, сообщает Zakon.kz.

После заседания кабинета министров Эрдоган заявил, что землетрясения "привели к наибольшим человеческим жертвам, разрушениям и боли в истории республики".

"В результате землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше погибло 46 тысяч 104 человека", - цитирует телеканал NTV Эрдогана.

Отмечается, что в рамках расследования дела о рухнувших во время землетрясений зданиях были арестованы 247 человек. Их обвиняют в некачественном строительстве зданий, которое привело к полному разрушению построек. Кроме того, по информации СМИ, еще 198 подозреваемых будут арестованы в ближайшее время - санкция на это уже получена от ведомства.

6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. Местные власти заявили, что после крупных землетрясений в начале февраля на юго-востоке страны произошло еще 13 тыс. афтершоков.

А буквально 27 февраля в Турции произошло еще одно землетрясение. Магнитуда колебаний составила 5,6. Из-за подземных толчков 29 зданий, которые были ранее повреждены, обрушились. Число пострадавших к вечеру понедельника выросло до 110, погиб один человек. 32 человека спасены из завалов.

6 марта в Астане наградили казахстанских спасателей, участвовавших в ликвидации последствий землетрясения в Турции.

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Землетрясения в Турции Эрдоган Реджеп Тайип
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