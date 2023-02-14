В Казахстане усилят контроль по обеспечению доступа в школы

Во всех школах страны проведут проверки на безопасность детей. А пока - усилят контроль по обеспечению доступа в объекты образования. Такие указания дали на срочном совещании по случаю нападения ученика №4 Петропавловска на школьников, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Председатель комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова озвучила предварительные итоги проверки данного факта.

"На сегодня это на поверхности - неполное соблюдение инструкции в организациях образования, отсутствие лицензированной охраны, турникетов, не соблюдение требований по пропускному режиму, в соответствии с внутренними правилами школы, сотрудники ответственные за пропускной режим не обладали достаточной компетенцией по выявлению предметов, запрещенных вносу в организации образования. Также явное отсутствие взаимодействия между организациями образования и здравоохранения". Насымжан Оспанова

По ее словам, со следующей недели в течение месяца с участием региональных уполномоченных по правам ребенка, родителей, неправительственных организаций будет проведена проверка по всей стране по вопросу организации безопасности в организации образования.





Детальные сроки озвучил министр просвещения Гани Бейсембаев. По его словам, проверки будет проходить с 20 февраля по 17 марта. Итоги проведенной работы должны быть подведены до 20 марта.

"(До этого времени - прим.ред.) необходимо усилить контроль по обеспечению доступа в объекты образования. Комитету среднего образования разработать цикл занятий для учеников по безопасности, Департаментам полиции на местах совместно с ДЧС принять меры по организации этих уроков". Гани Бейсембаев





В Министерстве просвещения РК сообщили, что после ЧП в Петропавловске во всех школах страны проведут проверки безопасности

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