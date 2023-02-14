Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане усилят контроль по обеспечению доступа в школы

класс Фото: Zakon.kz
Во всех школах страны проведут проверки на безопасность детей. А пока - усилят контроль по обеспечению доступа в объекты образования. Такие указания дали на срочном совещании по случаю нападения ученика №4 Петропавловска на школьников, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Председатель комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова озвучила предварительные итоги проверки данного факта. 
"На сегодня это на поверхности - неполное соблюдение инструкции в организациях образования, отсутствие лицензированной охраны, турникетов, не соблюдение требований по пропускному режиму, в соответствии с внутренними правилами школы, сотрудники ответственные за пропускной режим не обладали достаточной компетенцией по выявлению предметов, запрещенных вносу в организации образования. Также явное отсутствие взаимодействия между организациями образования и здравоохранения". Насымжан Оспанова
По ее словам, со следующей недели в течение месяца с участием региональных уполномоченных по правам ребенка, родителей, неправительственных организаций будет проведена проверка по всей стране по вопросу организации безопасности в организации образования.

Детальные сроки озвучил министр просвещения Гани Бейсембаев. По его словам, проверки будет проходить с 20 февраля по 17 марта. Итоги проведенной работы должны быть подведены до 20 марта.
"(До этого времени - прим.ред.) необходимо усилить контроль по обеспечению доступа в объекты образования. Комитету среднего образования разработать цикл занятий для учеников по безопасности, Департаментам полиции на местах совместно с ДЧС принять меры по организации этих уроков". Гани Бейсембаев
В понедельник 13 февраля девятиклассник, учащийся одной из школ Петропавловска, пришел на уроки с топором и ранил троих детей. Двое из них оказались в больнице. По некоторым данным, нападавший страдал от депрессии и стоял на учете.

В Министерстве просвещения РК сообщили, что после ЧП в Петропавловске во всех школах страны проведут проверки безопасности.

Новость по теме

Нападение на школьников в Петропавловске: пострадавших детей перевели в общую палату

В прокуратуре заявили, что версия будто школьник играл в смертоносную игру "Лесоруб", будет проверяться.

Читайте также

"Нацфонд-детям": родители смогут следить за накоплениями на спецсчетах

Игра литосферных плит: как земные классики влияют на выбор места жительства

Как будет работать "Нацфонд - детям", рассказали в Минфине

Мадина Мамырханова
Министерство просвещения РК Казахстан Петропавловск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Доллар подорожал на торгах 13 февраля после длительного снижения
Главное за ночь: в Турции снесут до основания разрушенный город, а ВОЗ сообщает о новой неизлечимой болезни
Главное за ночь: в Турции снесут до основания разрушенный город, ВОЗ сообщает о новой неизлечимой болезни
ошибка Романа Костомарова
Российский дзюдоист назвал главную ошибку фигуриста Романа Костомарова, оставшегося без стопы
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления