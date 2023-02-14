В Казахстане усилят контроль по обеспечению доступа в школы
Фото: Zakon.kz
Во всех школах страны проведут проверки на безопасность детей. А пока - усилят контроль по обеспечению доступа в объекты образования. Такие указания дали на срочном совещании по случаю нападения ученика №4 Петропавловска на школьников, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Председатель комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова озвучила предварительные итоги проверки данного факта.
"На сегодня это на поверхности - неполное соблюдение инструкции в организациях образования, отсутствие лицензированной охраны, турникетов, не соблюдение требований по пропускному режиму, в соответствии с внутренними правилами школы, сотрудники ответственные за пропускной режим не обладали достаточной компетенцией по выявлению предметов, запрещенных вносу в организации образования. Также явное отсутствие взаимодействия между организациями образования и здравоохранения". Насымжан Оспанова
По ее словам, со следующей недели в течение месяца с участием региональных уполномоченных по правам ребенка, родителей, неправительственных организаций будет проведена проверка по всей стране по вопросу организации безопасности в организации образования.
Детальные сроки озвучил министр просвещения Гани Бейсембаев. По его словам, проверки будет проходить с 20 февраля по 17 марта. Итоги проведенной работы должны быть подведены до 20 марта.
"(До этого времени - прим.ред.) необходимо усилить контроль по обеспечению доступа в объекты образования. Комитету среднего образования разработать цикл занятий для учеников по безопасности, Департаментам полиции на местах совместно с ДЧС принять меры по организации этих уроков". Гани Бейсембаев
В понедельник 13 февраля девятиклассник, учащийся одной из школ Петропавловска, пришел на уроки с топором и ранил троих детей. Двое из них оказались в больнице. По некоторым данным, нападавший страдал от депрессии и стоял на учете.
В Министерстве просвещения РК сообщили, что после ЧП в Петропавловске во всех школах страны проведут проверки безопасности.
В прокуратуре заявили, что версия будто школьник играл в смертоносную игру "Лесоруб", будет проверяться.
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