"Не отправлять туда, куда не знаю сам" – председатель ЦИК высказался о работе call-центров

Председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров 7 марта обратился к руководству акиматов в регионах и рекомендовал перепроверить работу предвыборных call-центров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил председатель ЦИК Нурлан Абдиров, текущая предвыборная кампания непростая, акиматам нужно серьезно подготовиться.



"Хочу обратиться к руководителям аппаратов акиматов регионов: уважаемые дамы и господа, прошу очень пристально посмотреть на тех специалистов, которые работают у нас в call-центрах". Председатель ЦИК Нурлан Абдиров

По словам председателя ЦИК, на предыдущих выборах уже были прецеденты, когда сотрудники call-центров не могли дать компетентный ответ.

"Очень много кандидатов как в Мажилис, так и в маслихаты всех уровней, поэтому вопросов у избирателей может быть много. Важно отвечать по сути, не вокруг и около, не отправлять туда, куда не знаю сам, должны быть компетентные ответы". Председатель ЦИК Нурлан Абдиров

В оставшееся до голосования время Нурлан Абдиров рекомендовал акиматам обучить дополнительно сотрудников, которые будут работать в call-центрах, если необходимо – увеличить их число.

Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней в Казахстане состоятся 19 марта. Каждому избирателю в день голосования нужно будет заполнить четыре или пять (в зависимости от региона) бюллетеней разного цвета.