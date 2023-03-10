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Законодательство РК

Появились подробности по делу в отношении сына Даулета Турлыханова

Появились подробности по делу в отношении сына Даулета Турлыханова Фото: unsplash
В середине февраля 2023 года казахстанский юрист Анна Димитриевич заявила, что ее с мужем в Алматы избил сын известного борца. 10 марта в Главной военной прокуратуре Казахстана раскрыли подробности по делу в отношении сына Даулета Турлыханова, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве рассказали, что в ночь на 11 февраля 2023 года по ул. аль-Фараби Алматы возле одного из развлекательных заведений между военнослужащим срочной службы воинской части 30212 Министерства обороны РК рядовым Болат Н.Д., находящимся в увольнении, и гражданином Черновым О. произошел конфликт.

"В ходе конфликта Болат нанес несколько ударов Чернову и его супруге Черновой А. 11 февраля по данному факту Управлением полиции Бостандыкского района Департамента полиции Алматы в отношении Болата зарегистрировано досудебное расследование по ч. 1 ст. 293 ("Хулиганство") УК РК".Главная военная прокуратура РК

В последующем, как уточнили в ведомстве," в виду того, что Болат является военнослужащим, уголовное дело передано по подследственности в Управление военной полиции Алматинского регионального гарнизона".

"В рамках досудебного расследования назначены судебно-медицинские экспертизы, надзирающим прокурором даны письменные указания по установлению всех обстоятельств происшествия".Главная военная прокуратура РК

"В соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - резюмировали в Главной военной прокуратуре Казахстана.

15 февраля 2023 года стало известно, что семью юристов - супругов Анну Димитриевич и Олега Чернова - избили в Алматы. По словам Анны, напавшим на нее с мужем оказался сын известного казахстанского борца Даулета Турлыханова.

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Позднее Даулет Турлыханов дал разъяснения по поводу инцидента с участием его сына в Алматы, а также извинился за его проступок.

Даулет Турлыханов – казахстанский борец греко-римского стиля, заслуженный тренер Казахстана. Он является серебряным (1988) и бронзовым (1992) призером Олимпийских игр. Руководил Федерацией греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана.

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