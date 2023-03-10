Появились подробности по делу в отношении сына Даулета Турлыханова
В ведомстве рассказали, что в ночь на 11 февраля 2023 года по ул. аль-Фараби Алматы возле одного из развлекательных заведений между военнослужащим срочной службы воинской части 30212 Министерства обороны РК рядовым Болат Н.Д., находящимся в увольнении, и гражданином Черновым О. произошел конфликт.
"В ходе конфликта Болат нанес несколько ударов Чернову и его супруге Черновой А. 11 февраля по данному факту Управлением полиции Бостандыкского района Департамента полиции Алматы в отношении Болата зарегистрировано досудебное расследование по ч. 1 ст. 293 ("Хулиганство") УК РК".Главная военная прокуратура РК
В последующем, как уточнили в ведомстве," в виду того, что Болат является военнослужащим, уголовное дело передано по подследственности в Управление военной полиции Алматинского регионального гарнизона".
"В рамках досудебного расследования назначены судебно-медицинские экспертизы, надзирающим прокурором даны письменные указания по установлению всех обстоятельств происшествия".Главная военная прокуратура РК
"В соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - резюмировали в Главной военной прокуратуре Казахстана.
15 февраля 2023 года стало известно, что семью юристов - супругов Анну Димитриевич и Олега Чернова - избили в Алматы. По словам Анны, напавшим на нее с мужем оказался сын известного казахстанского борца Даулета Турлыханова.
Позднее Даулет Турлыханов дал разъяснения по поводу инцидента с участием его сына в Алматы, а также извинился за его проступок.
Даулет Турлыханов – казахстанский борец греко-римского стиля, заслуженный тренер Казахстана. Он является серебряным (1988) и бронзовым (1992) призером Олимпийских игр. Руководил Федерацией греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана.