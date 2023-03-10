Оправданный замакима Актобе отсудил у Министерства финансов более 12 млн тенге

Заместитель акима Актобе Жангельды Аубакиров отсудил у Министерства финансов более 12 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Бывший заместитель главы Актобе Жангельды Аубакиров был арестован в апреле 2020 года по подозрению в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере.

В июне 2021 года его приговорили к семи годам колонии. Но в апелляционной инстанции изменили меру наказания на условный срок.

В мае 2022 года Верховный суд решил, что Жангельды Аубакирова осудили незаконно. Дело о присвоении 90 миллионов тенге рассмотрели по-новому.

Разбирательство дошло до Верховного суда. Там в деле нашли массу нарушений. А на повторном рассмотрении выяснилось, что работы по украшению города были выполнены в полном объеме. Доказать, что подсудимые получили какую-то выгоду, не удалось.

Сегодня, 10 марта 2023 года, осужденному на семь лет и оправданному экс-чиновнику был возмещен ущерб, говорится в релизе пресс-службы Актюбинского областного суда.

"За ним было признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного в результате незаконных действий органа, ведущего уголовный процесс. На основании решения суда он был восстановлен в должности заместителя акима г. Актобе. Учитывая изложенное, просит суд возместить ему утраченную заработную плату с учетом инфляции в размере 22 946 419 тенге". Пресс-служба Актюбинского областного суда

Постановлением суда №2 г. Актобе заявление оставлено без удовлетворения.



Постановлением суда апелляционной инстанции от 10.03.2023 г. заявление удовлетворено частично. С Министерства финансов РК в пользу Аубакирова Ж.Е. взыскан имущественный вред, нанесенный привлечением его к уголовной ответственности и незаконным осуждением, в сумме 12 404 702 тенге.

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