Появилось новые фото с дочерью Ким Чен Ына
Официальный информационный ресурс КНДР опубликовал фотографии Ким Чен Ына во время боевых учений огненно-штурмовая роты.
Помимо кадров запуска северокорейских ракет в сторону Западного моря Кореи, можно увидеть фотографии родной дочери вождя КНДР, которая считает его преемницей.
Фото: rodong.rep.kp
"Тот день Ким Чен Ын изучил реальную боевую позицию 8-й огневой штурмовой роты подразделения, которому поручено нанести удар по операционному аэродрому противника в направлении западного фронта".в материале на информационном портале Rodong
За учениями наблюдали руководящие работники ЦК ТПК и командиры соединений Корейской Народной Армии.
В материале говорится, что Ким Чен Ын подчеркнул необходимость всегда быть настороже в отношении всевозможных более отчаянных действий по подготовке к войне, проводимых противником в последнее время, а также поддерживать и постоянно тренировать мощный потенциал для подавляющего реагирования и сдерживания их все время, чтобы полностью сдерживать опасность нападения, столкновения на Корейском полуострове.
Также говорится не только о боевых но и "политических" тренировках, без уточнения как они проходят.
17 февраля Ким Чен Ын появился на публике с дочерью на футбольном матче.
Кадры запуска северокорейских ракет:
Фото: rodong.rep.kp
Фото: rodong.rep.kp
Фото: rodong.rep.kp
Фото: rodong.rep.kp