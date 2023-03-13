Выборы депутатов: глава Белорусского культурного центра призвал астанчан активно участвовать в голосовании

Председатель Белорусского культурного центра "Радима" Дмитрий Останькович призвал жителей Астаны показать высокую явку на предстоящих выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, передает корреспондент Zakon.kz.

Дмитрий Останькович отметил, что в Конституции Республики Казахстан закреплено право человека быть избранным и избирать органы власти в государстве.

"Мое активное участие в деятельности Ассамблеи народа Казахстана города Астаны возлагает на меня определенные обязанности. Мы, все члены АНК, являемся патриотами нашей страны и обязательно принимаем участие в ее политической жизни. Я обязательно пойду на выборы и отдам свой голос за достойного кандидата". Дмитрий Останькович

Он добавил, что люди, участвуя в выборах, имеют уникальную возможность повлиять на процессы управления государством и тем самым изменить нашу жизнь в лучшую сторону.

"Каждый гражданин, принимая участие в выборах заявляет о наличии у него активной гражданской позиции, и о том, что происходящее в стране, ему не безразлично. Уважаемые астанчане, я призываю вас не быть равнодушными к собственной судьбе, будущему своих детей, обществу и государству. Приходите на выборы 19 марта и сделайте свой выбор, от которого будет зависеть ваша дальнейшая жизнь". Дмитрий Останькович

Выборы депутатов Мажилиса назначены на 19 марта. В этот же день пройдут выборы депутатов маслихатов всех уровней.

27 февраля в ЦИКе сообщили, что размер бюллетеней на эти выборы изменится. Кроме того, на выборах будут использованы бюллетени пяти цветов. Зачем это нужно и к чему может привести, можно прочитать здесь.

Согласно данным института "Общественное мнение", 80,7% опрошенных казахстанцев выразили желание голосовать на выборах 19 марта.



Как казахстанцы смогут проголосовать за рубежом, можно прочитать здесь.

