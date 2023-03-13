Самое интересное на выборах – личности кандидатов

Деятели культуры в столице отмечают, что казахстанцы получат уникальную возможность влиять на судьбу своей страны, когда реализуют свое избирательное право, передает Zakon.kz.

Своим взглядом на предстоящие выборы поделился директор ГККП "Жастар театры" в Астане Адиль Ахметов.

"В первую очередь, выборы – это возможность. Это наша возможность принять участие в судьбе своей страны, и особенно важно это для молодежи. И во-вторых, на этих выборах мы видим впервые после долгого перерыва тех кандидатов, которые выдвигаются по одномандатным округам, среди них есть и самовыдвиженцы. Мы теперь знаем кандидатов в лицо, интересуемся личностями людей, которые будут принимать решения в маслихатах и в Мажилисе" Адиль Ахметов

Он подчеркнул также, что выборы очень важны для тех, кто хочет изменить жизнь к лучшему в своем городе и в своей стране. Теперь у них есть шанс принести свои идеи и свою энергию, реализовать проекты на уровне маслихатов и на уровне Мажилиса.

"Не все сразу, конечно, эти выборы – начало. В дальнейшем постепенно перемены будут происходить благодаря тому, что сильные, активные и инициативные люди придут в представительные органы власти" Адиль Ахметов

Руководитель театра отметил, что в здании "Жастар театры" будут размещены 19 марта два избирательных участка. Все члены труппы, а это в основном молодежь, настроены идти и голосовать, в том числе за тех кандидатов, которых они знают и хотят поддержать.

Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов пройдут в Казахстане 19 марта. Электоральная кампания проходит в двух форматах – по пропорциональной системе (голосование за партийные списки) и по мажоритарной (голосование за конкретных кандидатов, баллотирующихся по территориальным округам).

Избирателям в день голосования, в зависимости от региона, необходимо будет использовать четыре или пять бюллетеней разного цвета.