В ЦИК рассказали, сколько организаций аккредитовано для наблюдения за выборами

Член Центризбиркома РК Анастасия Щегорцова рассказала, что на данный момент аккредитованы 10 общественных объединений и некоммерческих организаций для наблюдения за внеочередными выборами депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Щегорцовой, с момента объявления электоральной кампании были неоднократные обращения ЦИК ко всем некоммерческим организациям о проведении аккредитации по наблюдению за выборами.

"На сегодня ЦИК аккредитованы 10 общественных объединений и некоммерческих организаций. Они могут осуществлять наблюдение во всех 20 регионах страны - это общественный благотворительный фонд "НAQ", общественный фонд "Крылья свободы", общественный фонд "Гражданская защита", общественный фонд "Ел дауысы", международная ассоциация по наблюдению за выборами "Elections & Democraty", РОО "Коалиция общественных наблюдателей "Дауыс", общественный благотворительный фонд "Улы Кош", РОО "Мукалмас", РОО "Жастар унi" и ОФ "Молодежная информационная служба Казахстана". Анастасия Щегорцова

Она также добавила, что территориальные избирательные комиссии выдали свидетельства об аккредитации 201 организациям. Они будут осуществлять наблюдение на всех выборах в пределах тех областей, где аккредитованы и где имеются их филиалы. В Костанайской области - 30, Кызылординской - 25, Туркестанской - 23, Западно-Казахстанской - 20, Карагандинской - 17, Алматинской - 16, городе Астане и Улытауской - по восемь. В Актюбинской и Северо-Казахстанской - по семь, Акмолинской и Восточно-Казахстанской области - по шесть, Атырауской и Павлодарской - по пять, городе Алматы и Жетысуской - по четыре, Шымкенте и Мангистауской - по три, Абайской и Жамбылской - по две.

Как отметила Щегорцова, представленные цифры не являются окончательными. По мере поступления ответов от органов юстиции, избирательными органами на постоянной основе выдаются свидетельства об аккредитации.

Также на заседании глава Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров сообщил, что для наблюдения за внеочередными выборами депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов аккредитовано 786 наблюдателей.

Ранее в Министерстве иностранных дел РК рассказали, что граждане Казахстана могут принять участие во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК за рубежом. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что при загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан состоятся 19 марта 2023 года.