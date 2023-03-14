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КНДР запустила баллистическую ракету

КНДР запустила баллистическую ракету Фото: агентство Yonhap News
Неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря запустила Северная Корея, сообщает Zakon.kz

По информации агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. КНДР запустила ракету на следующий день после того, как Южная Корея и США начали регулярные военные учения.

По информации агентства в понедельник Сеул и Вашингтон начали свои 11-дневные учения "Щит свободы", которые должны продолжиться одновременными полевыми учениями под названием «Щит воина». Пхеньян осудил учения как репетицию агрессивной войны против него.

Южнокорейские военные подтверждали, откуда была запущена ракета и пройденное расстояние, а также были ли запущены другие ракеты.

По информации издания Kyodo премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил журналистам, что не получал сообщений о каком-либо ущербе в Японии.

Запущенные КНДР ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии

Последний пуск ракет КНДР произвела после того, как Северная Корея запустила две "стратегические крылатые ракеты" с подводной лодки в воскресенье и провела "огнево-штурмовые учения" тремя днями ранее.


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