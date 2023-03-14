Как американские власти прокомментировали проблемы в банковском секторе

В ходе выступления американский лидер Джо Байден заявил, что американцам не о чем беспокоиться, а в Белом доме назвали банковскую систему намного более устойчивой, чем в 2008 году, сообщает Zakon.kz

По словам Байдена, которые приводит агентство "Прайм" все депозиты будут при необходимости доступны вкладчикам, а налогоплательщики не понесут потерь.

"Ваши депозиты будут там, когда они вам понадобятся", - заверил американский лидер.

А пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, по информации ТАСС, заявила, что нынешняя ситуация в американском банковском секторе не является фактическим повторением финансового кризиса 2008 года. В свете краха банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank как практически их спасение за счет средств налогоплательщиков. "Нет, это не операция по спасению от банкротства за государственный счет", - заявила представитель Белого дома.

Она повторила высказывания Байдена о том, что помощь SVB и Signature Bank оказывается из производившимся теми выплат органам государственного регулирования, а не средств налогоплательщиков.

Как сообщали ранее, недавно в США произошло крупнейшее банкротство банка закрыли Silicon Valley Bank. Причиной краха SVB стало повышение ключевой ставки Федеральной резервной системы и последовавшее за ним обесценение активов на балансах многих финансовых институтов.

Кроме того, 8 марта закрылся крипто-ориентированный банк Silvergate, а 12 марта – аналогичный Signature Bank в Нью-Йорке.