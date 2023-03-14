Стала известна дата начала священного месяца Рамадан

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы 14 марта 2023 года провел пресс-конференцию с участием представителей СМИ по случаю священного месяца Рамадан, сообщает Zakon.kz.

Председатель ДУМК рассказал о значимости месяца Рамадан, который считается великим для мусульманского сообщества.

"Мы приняли совместное решение после консультации с муфтиями стран Центральной Азии, учеными, ответственными за сферу фетвы, а также с учетом результатов научных исследований... В этом году месяц Рамадан начнется 23 марта. А ночь с 17 на 18 апреля – священная ночь предопределения (Кадр). 21 апреля – праздник Ораза Айт". Наурызбай кажы Таганулы

5 октября 2022 года сообщалось, что отдел шариата и фетвы Духовного управления мусульман Казахстана утвердил календарь религиозных дней на 2023 год.

Согласно календарю, священный месяц Рамадан начнется 23 марта и закончится 20 апреля. Ораза айт выпадает на 21 апреля, а ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) – в ночь на 18 апреля. Первый день Курбан айта, который длится три дня, приходится на 28 июня.



Тогда специалисты ДУМК предупредили, что "точные даты религиозных праздников могут быть перенесены на один день раньше или позже из-за наступления новолуния".

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В 2022 году пост продлился 30 дней: начался 2 апреля и закончился 1 мая. Ораза айт отмечали 2 мая, ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) – в ночь на 28 апреля. Сумма фитр-садака была установлена ​​в размере 500 тенге.