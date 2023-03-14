Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Стала известна дата начала священного месяца Рамадан

Стала известна дата начала священного месяца Рамадан Фото: unsplash
Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы 14 марта 2023 года провел пресс-конференцию с участием представителей СМИ по случаю священного месяца Рамадан, сообщает Zakon.kz.

Председатель ДУМК рассказал о значимости месяца Рамадан, который считается великим для мусульманского сообщества.

"Мы приняли совместное решение после консультации с муфтиями стран Центральной Азии, учеными, ответственными за сферу фетвы, а также с учетом результатов научных исследований... В этом году месяц Рамадан начнется 23 марта. А ночь с 17 на 18 апреля – священная ночь предопределения (Кадр). 21 апреля – праздник Ораза Айт".Наурызбай кажы Таганулы

5 октября 2022 года сообщалось, что отдел шариата и фетвы Духовного управления мусульман Казахстана утвердил календарь религиозных дней на 2023 год.

Согласно календарю, священный месяц Рамадан начнется 23 марта и закончится 20 апреля. Ораза айт выпадает на 21 апреля, а ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) – в ночь на 18 апреля. Первый день Курбан айта, который длится три дня, приходится на 28 июня.

Тогда специалисты ДУМК предупредили, что "точные даты религиозных праздников могут быть перенесены на один день раньше или позже из-за наступления новолуния".

Новость по теме

Токаев поздравил мусульман Казахстана с началом священного месяца Рамадан

В 2022 году пост продлился 30 дней: начался 2 апреля и закончился 1 мая. Ораза айт отмечали 2 мая, ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) – в ночь на 28 апреля. Сумма фитр-садака была установлена ​​в размере 500 тенге.

Читайте также

Главное к утру: в мире – конец пандемии, а в Казахстане борьба с паводками

В Германии вышла в свет особая "толерантная" Библия

Ранние признаки радикализации: человек вдруг без видимых причин начинает меняться

Динара Халдарова
ДУМК Казахстан Центральная Азия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
диджей
Шакира попала в Книгу рекордов Гиннесса с песней о муже-изменнике
Токаев подписал указ о мерах по снижению закредитованности населения
Токаев подписал указ о мерах по снижению закредитованности населения
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 14–16 марта
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 14–16 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления